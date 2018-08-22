聚焦鄉村振興 台達盃建築設計競賽啟動

2018年08月22日 03:25 旺報 陳君碩

由台達冠名贊助的「2019台達盃國際太陽能建築設計競賽」啟動會21日在北京舉行。本屆競賽聚焦在鄉村振興背景下，如何進一步啟動各種村鎮資源，通過研學基地、驛站等多種載體，提升村鎮發展的附加值，走好村鎮綠色、可持續的發展之路。組委會分別選取河北興隆暗夜公園星空驛站項目，和浙江鳳溪教育研學基地專案設置賽題，面向全球徵集作品。希望通過優化建築設計，利用太陽能等可再生能源技術，打造綠色、低碳、健康的研學基地。

2019台達杯國際太陽能建築設計競賽在南北兩個氣候區分別設置賽題。其中，河北興隆暗夜公園星空驛站專案要求在用地範圍內，結合自然環境和星空主題，設計星空驛站，主要為暗夜公園的遊客、天文臺工作的科學家、學者等提供住宿、科普活動空間。浙江鳳溪教育研學基地專案一期已建成玫瑰芳香農場、環藝展示空間、美食體驗空間、手工製作空間、民宿體驗營地等配套設施，二期將建設教學中心、創意中心、學生宿舍、體驗單元等。競題要求結合研學基地的建設需求，充分利用太陽能等可再生能源技術，結合周邊優越的自然環境，建設適用于夏熱冬冷地區的綠色、低碳、健康的研學服務設施。

中國可再生能源學會理事長譚天偉表示，透過競賽，不但呼應建設美麗國家的方向，同時符合國際發展趨勢，更能把太陽能與綠色節能理念、低碳理念、跟建築美學完美結合，而且獲獎的設計作品優化後能蓋出來，實實在在看的見，在大家享受美的同時，還能起到綠色示範作用，培養更多學生在大學期間就有這樣的理念。

台達品牌長郭珊珊在代表冠名方致辭時表示，非常高興本屆競賽能夠聚焦鄉村振興，通過研學基地、驛站等多種載體，提升村鎮發展的附加價值，走好村鎮可持續發展之路。台達從2006年開始連續冠名贊助“國際太陽能建築設計競賽”，這七屆競賽的賽題覆蓋了學校、住宅、農牧民群居莊廓、舊建築改造等，並且真實地將獲獎方案蓋出來，成為人們上課、居住的實體建築，為節能環保的綠色建築起到了很好的推廣作用。今年年初出版的《跟著台達蓋出綠建築》就真實記錄了台達多年來學習和推廣綠色建築的旅程。此外，台達還拍攝了微電影、在全球舉辦展覽，希望能讓更多人瞭解到建築節能對於調適全球氣候變化的好處。

(旺報 )