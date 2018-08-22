情侶遇難海上漂流41天 女友想盡辦法照顧斷腿未婚夫

雪琳伍德利和山姆克萊弗林飾演一對熱愛航行的情侶。（CatchPlay提供）

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愛情災難電影《我願意》由《生命中的美好缺憾》新生代女星雪琳伍德利（Shailene Woodley）和《我就要你好好的》英倫型男山姆克萊弗林（Sam Claflin）飾演一對熱愛航行的情侶，兩人浪漫出航卻碰上颶風，因而在海上漂流了41天的真實故事，但山姆克萊弗林竟演到快睡著，還搞笑說：「還記得拍戲時看著雪琳忙上忙下，修補帆船、查看地圖、下水抓魚樣樣來，真的是這部電影的女英雄！」

原來該片改編自塔米奧爾德姆（Tami Oldham）的真實故事，當時她和未婚夫理查駕船前往聖地牙哥卻遇上超強颶風，40呎高的巨浪重創帆船也讓理查的雙腿嚴重受傷，塔米不僅得照顧理查還必須想盡辦法活下去，而飾演塔米的雪琳伍德利也在片中展現女性堅強勇敢的一面，令人為之動容。

電影以交錯剪輯的手法，在海上求生的驚險片段中穿插相識熱戀的甜蜜過程，而雪琳伍德利的身材也像吹氣球一樣忽胖忽瘦，上一秒還穿著比基尼大秀修長美腿和傲人上圍，下一秒就兩頰凹陷瘦成皮包骨。

她為了詮釋女主角落難挨餓的模樣，曾一天只吃350卡的食物長達2週，雪琳說：「還好有山姆陪我一起節食，我們就像故事的真實人物一樣，一起經歷精疲力盡又極度飢餓的時光，有時我們也會互傳冰淇淋、鬆餅等美食照彼此開玩笑，沒有對方的支持真的做不到。」

(中時 )

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