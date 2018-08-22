家境優渥青少年為「刷存在感」 仿《瞞天過海》 犯罪遭捕

演技派新銳男星貝瑞科漢，共同加入演出片中這場驚天大劫案。（采昌提供）

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《美國動物》劇情取材真實故事，描寫四個家境優渥的年輕人，竟為了「刷存在感」而犯下驚天搶案。本片最特別的地方，除了找來新生代男星合力共演之外，更讓這起真實案件的本尊出現在電影中現身說法，而這種融合「紀錄片加劇情片」的獨特敘事形式，不但成功開創「青少年犯罪電影」全新境界，更接連入選日舞影展、台北電影節、克里夫蘭影展、蒙克萊影展等多個國際影展。

鬼才導演巴特林頓表示，某天他看到新聞報導，有四位美國大學生試圖偷竊全世界最珍貴的書籍──價值1200萬美金的《美國鳥類》，開始和當時已被關在監獄的四位青年通信，青年們鉅細靡遺地揭露犯罪始末，令人吃驚的是，愛看電影的他們，竟是從《瞞天過海》、《偷拐搶騙》等電影中學習如何計劃犯罪，並運用「Google搜尋」精心策畫這場美國犯罪史上最魯莽的搶案。

對於本片能在年輕人當中引發轟動討論，製片人凱瑟琳巴特勒（Katherine Butler）分析：「《美國動物》帶有獨特的反類型元素，是一部很有層次的竊盜電影，其中並蘊藏對社會的無奈，同時也尋求生存的意義，頗能反映當代社會現況。」

凱瑟琳巴特勒接著表示：「身為『千禧世代』的年輕人，總是被灌輸『他們的人生會是獨特而精彩的』，但當他們發現事實並非如此，又該要怎麼辦？當人生一點都不特別的時候，他們又該怎麼活？」

該片集結在《X戰警》系列中飾演「快銀」的新生代男神伊凡彼得斯（Evan Peters），以及以《聖鹿之死》驚豔影壇的演技派新秀貝瑞科漢（Barry Keoghan）等人同台大飆演技。四位平凡的美國青年，因為不滿自己庸庸碌碌、乏善可陳的平凡人生，竟然異想天開，打算偷竊學校圖書館中價值連城的骨董書籍－－奧杜邦的《美國鳥類》…...。

(中時 )

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