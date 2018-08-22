專訪／羅宏正人生唯一叛逆 竟是和爸爸肢體衝突！

2018年08月22日 03:03 中時 林淑娟

羅宏正。（蘇蔓攝）

羅宏正。（蘇蔓攝）

羅宏正。（蘇蔓攝）

羅宏正。（蘇蔓攝）

羅宏正國小五年級起便進入國立台灣戲曲學院學習京劇，嚴謹的劇校求學過程，加上後來擔任SpeXial團長的責任感驅使，造就他的人生始終保持「中規中矩」。最近他在單飛後的首部偶像劇《高校英雄傳》中，難得呈現翻桌、揍人等火爆一面，29歲的他說，現實生活中，他幾乎沒有真的叛逆或失控過，此生唯一一次例外，竟是和自己的父親發生肢體衝突！

羅宏正說，國中二年級時正值叛逆期，某天學校校慶辦園遊會，爸媽到學校擺攤，那天剛好是他每週一次可以回家的日子，原本開開心心跟爸媽約好要一起回家，後來爸媽卻因為要載貨、臨時叫他自己搭車回家，偏偏同學都已經離校，突然剩下他一個人落單，他覺得委屈又生氣，因此離校後就故意不回家，跑去網咖玩到半夜12點，期間還故意不接父母電話，讓他們擔心。

結果一回家，爸爸很生氣問他去哪裡，他因為還在情緒上，對爸爸愛理不理，「因為態度太差，爸爸就打了我一巴掌。那時覺得好委屈，覺得你們怎麼不關心我為何不回家，而是直接指責我？」他被呼巴掌後，也生氣了，就推了爸爸一下，這讓爸爸更生氣，父子兩就推拉了起來，媽媽忙著勸架當和事佬，經過一陣推打，爸爸對他撂下狠話：「翅膀硬了吼？你可以走沒關係！」並放話不要再養他了，要把他送去舅舅家。因為都在氣頭上，父子兩從那天起開始冷戰，且長達1年都沒說話。直到某次不得不互動的場合才開口說話，結果一破冰就慢慢沒事了。

宏正不好意思說，那年紀的自己當下覺得好像被背叛、遺棄，現在想起來覺得好幼稚，根本只是一件小事，他也是長大後才明白爸媽的辛苦，現在和爸媽的關係也很緊密。

不過他坦言，那件事影響自己很深，直到現在，他的地雷就是「跟說好的不一樣就會爆炸、超級生氣」，不管對象是誰，只要不守信用，他就會生氣罵人、翻臉。但他也苦笑說，現在正在學習接受這些人生的必然，「長大才發現，很多時候就是會跟說好的不一樣，特別是這行業，常常如此！」

(中時 )