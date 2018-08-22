8／22 三大報頭條

2018年08月22日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

美國介入斡旋無效！外交部長吳釗燮昨宣布我與薩爾瓦多斷交。這是蔡政府執政以來第5個斷交國家，目前拉美地區僅剩9個邦交國，但在大陸持續利誘、美國也無力勸止之下，恐怕要面臨崩盤危機。

《讀賣新聞》報導，「中西太平洋漁業委員會」(WCPFC)針對有絕種之虞的太平洋黑鮪，將採行由日本主導的國際漁獲證明制度，即在沿岸各國的漁港確認卸貨量和捕魚法，以正確掌握實際情況，進一步嚴格進行資源管理，最快可望在2021年起實行。黑鮪經常出沒在釣魚台附近的台日重疊海域，目前並不清楚日本海上保安廳和水產廳的取締船是否會在新制度通過後，加強對台灣漁船的取締。

台北市長柯文哲妻子陳佩琪宣告回歸選戰自走炮模式，引發外界關注，國民黨台北市長參選人丁守中受訪稱「若當市長，不會有第一市長夫人干政的事」，陳不滿昨回嗆「真是夠了！」不過，柯面對妻子干政質疑，雖數度緩頰，卻又說溜嘴，稱「（輪狀疫苗補助）太太每天耳朵旁邊念，我就說好啦好啦！用二備金就先上線」，提油救火越描越黑。

為了是否要恢復議員配合款，高雄市長參選人戰火再起！民進黨陳其邁表示，堅持改革，不走回頭路，不會恢復議員配合款制度；國民黨韓國瑜則反譏，只有心裡有鬼的人，看出去，全世界都是鬼。

◎旺報

大陸挖台灣邦交國，表面上是警示台獨，但從大陸挑的國家其戰略地位、人口多寡分析，這是大陸對外戰略的長遠布局，深入美國後院與掌握重要資源，美國可以打貿易戰壓制大陸，對於原本依附於美國之下的「鐵粉」轉向大陸卻無能為力，作為維持台灣外交關係的美國牌，已經失效。

在大陸推出台胞居住證不到一周，再次挖角台灣邦交國，將「軟的更軟，硬的更硬」的兩條戰線策略，發揮得淋漓盡致。台灣官方和民間，完全被切割對待，對民間，大陸願意當暖陽，不斷推出便利政策；在官方乃至國際空間場域，則不假辭色當北風，用一波波外交攻勢和一中包圍網，打擊蔡政府。

台灣的國際空間最艱難時刻還沒到，從9月的中非合作論壇、到台灣參與APEC高峰會層級、到11月初大陸將辦南太平洋島國論壇，11月底大陸國家主席習近平擬訪問巴拿馬。大陸涉外人士透露，年底前，大陸將再增3個邦交國。

薩爾瓦多與我斷交，拉美研究學者楊建平15日即撰文準確「預言」。楊建平表示，以往大陸還會顧忌挖走台灣邦交國等於幫民進黨助選，後來發現，北京愈是顧忌，台獨愈是張揚，反而難以向內部鷹派交代。至於下一個可能斷交的國家？楊建平認為，尼加拉瓜已是大陸的囊中物，斷交只是時間早晚；巴拉圭是台灣在南美僅剩唯一的邦交國，若在蔡英文固樁回國後斷交，更有打臉意味。

◎工商時報

iPhone新款蘋果手機還在醞釀，但已有豬隊友搶先洩密，國外科技網站MacRumors引述德國電信網站Macerkopf報導，德國電信業者在預告預購活動時，意外爆料指今年新款iPhone德國預購日可能落在9月14日，讓蘋果新品有可能在9月21日開賣的消息意外走光，苦等一年的果迷，終於盼到了佳音。

中美貿易戰本週進入短兵交接。除了美方昨（21）日起針對第二波2,000億美元中國商品加徵關稅舉行公聽會，中美雙方今天也將重啟貿易談判。

在大陸擴大環保措施實施範圍與加強冬季限產力道加持下，其鋼品熱軋流通行情持續攀升，亞洲鋼價獲得有力支撐，中鋼將於本周五開出的第四季內銷盤價看漲，其中主力鋼品熱軋預期每公噸可能調漲300～500元、漲幅近2％，下半年業績穩定向上。

美國總統川普在受訪時以及募款活動上數度公開表達對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的不滿，質疑Fed不斷升息將打壓經濟，表示美國在前線談判打拚時，並未獲得Fed的支援。受到川普批評聯準會政策影響，美元應聲走軟。

(中時電子報)