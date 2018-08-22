仍悶熱！全台午後有雨！中南部、東南部防大雨

2018年08月22日 05:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

外出帶把傘！到8月底前，全台天氣不穩！今（22日）受低壓影響，全台午後大雨或雷陣雨，中南部、東南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨。不下雨時仍悶熱，紫外線指數高，外出需做好防曬工作。

今日清晨台灣南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區及澎湖有局部短暫陣雨；今、明兩天南方低壓帶北移，中南部、東南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，其他地區及金門、馬祖為多雲；午後有短暫雷陣雨並有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣溫方面，沒下雨的時候感受仍悶熱，高溫約32～34度左右，北部體感溫度上看41度。紫外線指數為高量甚至過量級，出外需做好防曬準備並適時補充水分。

今年第19號中度颱風「蘇力」，已朝韓國一帶前進，對台灣無直接影響；而今年第20號颱風「西馬隆」將往日本移動，對台灣也不會有直接影響。

台灣各地及澎湖、馬祖沿海地區有長浪發生的機率；西南部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）及澎湖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，請注意。南方低壓帶北移期間易有熱帶擾動發展，請注意最新氣象資訊。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日北部、竹苗、中部與雲嘉南空品區為「普通」等級，高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門與澎湖空品區為「良好」等級。

(中時電子報)