愛海洋！「動手愛野柳」淨灘清出601公斤垃圾

818「動手愛野柳」淨灘活動民眾大合照。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

讓海洋回復到最美麗的樣子！伸出雙手，撿起垃圾，讓我們生態更美好！

新北市府為呼籲民眾響應世界海洋日精神，在今年6月舉辦一系列的「守護海洋魚樂新北海洋月活動」，吸引眾多熱心民眾共同響應，野柳地區在地的環保社團「動手愛野柳」，長期與市府合作辦理淨灘淨港活動，6/2日曾清除近1公噸的垃圾，8/18再次自發性舉辦淨灘淨港，共有82位熱心民眾參與，清出601公斤垃圾，回復海岸線美麗的自然面貌。

環保意識崛起，不乏有民眾自發性揪團舉辦淨灘活動，趁著暑假期間，「動手愛野柳」社團特別號召熱心民眾，全家大小一起到野柳漁港離岸堤旁撿垃圾，並教導孩子們如何做好垃圾分類及資源回收，從小培養孩子的環保觀念，共同愛護美麗的大自然。

漁業處表示，新北市府和在地漁會、社團每年都投入許多資源維護漁港環境清潔，除了每天派人到各漁港清理垃圾外，今年更為了呼籲世界海洋日，舉辦一系列的「守護海洋魚樂新北海洋月活動」，辦理魚苗放流及淨港淨灘活動，大幅提升了民眾對海洋環境的重視，也希望歡民眾到漁港遊玩時，能發揮公德心，少用一次性塑膠產品，將垃圾和回憶一起帶走，切勿貪一時方便而破壞美麗的海洋。

(中時電子報)

818「動手愛野柳」淨灘活動共清除601公斤垃圾。（新北市漁業處提供）
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