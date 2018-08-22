擴香座飄台味秀設計！台工藝品牌前進巴黎

一樓設計（Dilio）_聞香擴香座。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

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中時電子報
／整理報導

彷彿蚊香般一圈圈地纏繞，卻沒有驅蚊的刺鼻，而是淡淡又深沈的精油芳香！「山石軟泥燈」一盞盞點亮，簡約設計映照光影讓空間增添溫暖光芒！這些都是來自台灣的工藝品牌。

軟水泥生活實驗室（CELEMENT LAB）山石軟泥燈。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

為促進台灣在地工藝及設計品牌的國際能見度，文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）多年來持續帶領國內的優質工藝及設計品牌，一同前往參與全球家具家飾精品的指標展會──「法國巴黎國際家飾用品展」。今年工藝中心與原住民族委員會（以下簡稱原民會）再次共同合辦，徵選10家台灣及原住民特色工藝設計品牌，以國家台灣館的形象前進法國巴黎參展。

「法國巴黎國際家飾用品展（Maison & Objet Paris）」為歐洲三大展會之一，每年舉辦兩次春季及秋季展（1月及9月），迄今辦理超過22年，是全球家具家飾精品的指標展會。

今年秋季展會(9月)，主辦單位為讓國際買家於短時間看到更多產品，大幅度調整展區規劃；台灣館位於六號展廳，該展廳主題為「Unique & Eclectic（獨一無二與兼容並蓄的風格）」，融合了世界各地文化的精緻獨特家具及裝飾品均匯集於此。本館位置緊鄰於大會貴賓參訪的主要紅毯動線上，將向國際展示獨一無二海外限定特色工藝設計展品。

木入三分（woodintothirds）木皮革手提包。。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

台灣館的主視覺結合原住民特有的傳統圖紋與工藝編織技法元素，延續工藝中心與原民會合作的意象；而展場空間及色調設計則採用藍綠交織配置，象徵台灣依山傍水的自然風采。

本次參展品牌風格多元如：軟水泥生活實驗室（CELEMENT LAB）獨家研發軟水泥材質，顛覆視覺與觸覺的既定印象，讓一件件獨特又實用的設計誕生，使軟水泥產品除了美觀之外，更多了份驚喜與貼心，其產品包含家具、文具及配件類等。

一樓設計（Dilio）以美感豐富生活為基礎，再加上一點玩心與幽默，揉合西方設計美學與東方風格寓意，打造高質感的實用裝飾品；谷同金（GOOD GOLD）以各式特殊的金屬表面處理手法及專業的焊接與板金工藝，創造風格強烈的家飾物件，使台灣科技工業結合工藝文創躍上世界舞台；木入三分（woodintothirds）專注於木質日常生活用品設計與開發，堅持從選擇素材到商品設計再到手工製作，注重每一個細節與無過多的新奇設計，以沈穩改變的方式顯現出木質的溫柔質感。

伊祐工作室（Iyo Kacaw）大海的療癒。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

享向設計（Shiang Studio）集結了插畫家、工藝家及異領域的設計師，從空間設計、產品設計、品牌形象設計等方向，提供創意與獨特的設計思維，並追求在設計中帶給大家多一點點的驚喜。

三青創意（PLEASANT）以皮革作為主要元素，創造精緻的文具、家飾禮品及辦公文具等，透過工藝的文化質感與工業製造的知識，創造工藝與現代生活的聯繫。

在作品中巧妙融合大自然元素及媒材，突顯台灣在地精神與人文情懷的原住民工藝設計品牌，如：河文（Hbun）以經營家的角度出發，將部落具紮實純粹的生活創作與部落來的原創作品，散發著自然大地與部落文化的情感分享給更多人。

伊祐工作室（Iyo Kacaw）藉由傳達對於山林、海洋和土地的深厚情感，以藝術創作轉化為家具及家飾商品，其深具原創性並受大眾喜愛，期望藝術和工藝可以融入人們的日常生活之中。

光織屋（Paterongan art）在花蓮東海岸部落深耕多年，為保留珍貴的傳統手藝並連結和自然的對話，積極投入在地素材與技術的研發創新，結合部落工藝師，持續將具有原質精神的Sanku竹藤編魚筌、樹皮布、草木染等在地媒材創新運用，創作出以工藝經典風格與創新設計結合的當代藝術；璞瓦麓（PUWALU）藉由創作鏈結部落傳統文化，除了傳承原民故事，也將部落的藝術態度和傳統人生智慧帶入生活，創作出一系列具原住民特色雕塑藝術品。

(中時電子報)

與會貴賓及參展廠商大合照。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

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