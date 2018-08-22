委內瑞拉規模7.3強震 首都狂搖 民眾尖叫逃！

2018年08月22日 06:42 中時電子報 高德順

南美洲國家委內瑞拉在當地時間21日下午發生芮氏規模7.3強震，當地民眾驚慌尖叫逃生。美國太平洋海嘯預警中心（Pacific Tsunami Warning Center）已經發布海嘯警報，震央半徑300公里範圍可能會有危險的海嘯。委內瑞拉首都卡拉卡斯大樓裡正進行撤離，目前不清楚是否有傷亡。

7.3 Major Earthquake in Venezuela | August 22, 2018(影片擷自youtube)

Damage at Massy Stores, Westmoorings, Trinidad and Tobago resulting from today’s M7.3-M6.8 earthquake. pic.twitter.com/LIlnuCW2kV — TTWeatherCenter (@TTWeatherCenter) 2018年8月21日

美國地質調查局（USGS）一開始測得規模為7.0，震央位於伊拉帕（Irapa）西南方22公里，深度87公里，隨後將規模上修為7.3，深度123.2公里，震央位於亞瓜拉帕羅（Yaguaraparo）北北西方20公里。目擊者說，連離震央5、600公里的首都卡拉卡斯（Caracas）建築物也劇烈搖晃。

另據中國地震台網則測得這起地震規模為7.4，震央位於委内瑞拉沿岸近海，深度則為119公里。

(中時電子報)