獨》 首位米其林摘星中餐台廚　 8／30返台獻藝

2018年08月22日 08:27 工商 姚舜

Richard Chen陳辰朗擅長將中菜與西方廚結合，烹調料理美味菜餚。(攝影／姚舜)

Richard Chen陳辰朗在拉斯維加斯擔任〈永利軒〉餐廳主廚時，率團隊得到米其林一星肯定。(攝影／姚舜)

又有米其林摘星餐廳主廚來台快閃客座！台北晶華酒店將於8月30日至9月1日請來北美知名中菜主廚Richard Chen陳辰朗，在館內中餐廳〈晶華軒〉舉辦星光饗宴，每套2200元起，是市場少見的「平價中菜米其林套餐」，也是Richard Chen首度在台灣獻藝。晶華酒店請Richard Chen客座，原因是：他才是第一位在米其林指南中摘星的台籍中菜主廚！

Richard Chen 陳辰朗在台灣出生，小學時隨著家人移名美國，因為家裡經營麵館，陳辰朗自小就在父母身邊幫忙，到了美國也持續在餐廳打工，天天在廚房內「東張四望」、耳濡目染，培養出對於餐飲的熱忱與烹調料理的機敏度。為了充實專業知識，實務經驗豐富的陳辰朗主廚進入美國烹飪學院(The Culinary Institute of America)就讀，經過學院以及理論派的知識洗鍊後，正式投入餐飲界，陸續於芝加哥麗池卡爾頓酒店歐法料理餐廳、以及芝加哥半島酒店等國際知名酒店品牌擔任主廚的工作。

2008年與2009年，陳辰朗在拉斯維加斯永利酒店〈永利軒〉掌廚，並得到〈拉斯維加斯米其林指南〉的一星肯定，當年，這是拉斯維加斯唯一一家獲得星級肯定的中餐廳，同時更「後無來者」。因為受到國際金融海嘯影響，拉斯維加斯後來就再沒有出版發行過「米其林指南」了。在此之前沒有任何中餐台籍大廚在紅色美食聖經中摘星，所以逐星而食的「米其林控」應該訌住Richard Chen 陳辰朗。

為了開拓亞洲市場、尤其是華人市場，近年全球知名郵輪公司除打造巨型新船駛來亞洲載客，更與知名米其林星廚合作，或上船客座、或設計菜單，甚至直接在船上開設分店。 Richard Chen 陳辰朗便受公主遊輪邀請為「盛世公主號」遊輪上中餐廳〈-觀瀾軒〉設計菜單並監製料理，親自調教郵輪上的廚藝團隊，讓更多的亞洲旅客認識他的美味料理。

目前Richard Chen在美國與加拿大擔任多家知名餐廳的廚藝顧用，因為出生與成長背景，他的烹調手藝兼容東西方的技法，中學為本、西學為用，也就是看中這點，晶華酒店集團決定請他客座，晶華總經理吳偉正表示，不只是讓客人嘗嘗「第一位摘星中菜台籍大廚」的手藝，更希望透過廚藝交流與學習觀摩，持續提升自家中菜廚藝團隊的水準。

Richard Chen此次在〈晶華軒〉推出的套餐訂價2200元，這個價錢並沒有「挾星光自重」，與餐廳原有的套餐價格不相上下，實屬難得。晶華酒店餐飲部表示，Richard Chen開出的套餐內容菜式有：前菜〈酥炸明蝦.花枝慕斯〉、〈西瓜冷湯〉、以及〈炙燒干貝佐爐烤箱料番茄〉，主菜可選〈嫩煎鱈魚〉或〈燉煮牛小排〉，甜點則是〈香草雲吞布蕾佐新鮮莓果及紅酒汁〉。

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