斷交講稿暗藏玄機？洪孟楷轟蔡英文：麻木又冷血

中華民國與薩爾瓦多關係生變，蔡英文總統（右）舉行記者會。（資料照,陳信翰攝）

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中時電子報
／綜合報導

總統蔡英文昨舉行記者會宣布與薩爾瓦多斷交，我國邦交國數剩17國，為有史來最低。蔡英文強調「以中華民國（台灣）之名的外交關係被破壞，就是挑戰我們共同的底線！壓迫我們的邦交國，以跟中華民國（台灣）斷交為建交的前提，就是對我國主權的侵犯」。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷批蔡英文連斷交也要消費，用「撒尿牛丸方式」來偷渡台獨，「麻木又冷血」。

蔡總統20日晚間才剛結束「同慶之旅」出訪行程返國，未料昨天就傳出薩爾瓦多與台灣斷交，這也是蔡英文執政後第5個國家與我國斷交，陸續為聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索和薩爾瓦多。

對此，洪孟楷在臉書指出，上任兩年三個月的蔡英文政府，因為兩岸關係冷凍而造成連五個邦交國斷交，這樣的斷交潮還不見盡頭。他提及蔡總統在回應時通篇講稿提到我國，使用中華民國台灣自稱。他說這種只在電影裡「吵什麼吵，摻在一起做撒尿牛丸就好啦笨蛋！」出現的荒謬劇情，竟在總統講稿真實上演，「蔡英文是想嘲笑大家都是笨蛋？還是用這樣就想阿Q似的偷渡台獨？根本消費斷交，麻木又冷血！」

洪孟楷說從來都沒有什麼中華民國台灣的稱號，若真要自稱台灣，現在民進黨國會三分之二席次幹嘛不修憲？公投法門檻降低後怎不公投台獨？他說這些行為不敢做，卻在講稿上偷渡佔點小便宜，小鼻子小眼睛的做法，根本玩假的。

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書

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