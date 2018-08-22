薩國斷交》 李富城一張圖證明小英笑開懷 網友罵翻

蔡英文總統昨在斷交記者會致詞前，一直笑笑的。翻攝中時電子報直播影片

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中時電子報

薩爾瓦多昨與台灣斷交，蔡英文總統召開記者會表示，不畏大陸打壓，將更團結克服難關。資深氣象主播李富城在臉書上po出一張蔡英文在記者會開始前的照片表示，「蔡總統的斷交記者會，己經無感，笑的多麼開懷」，引起網友氣憤痛罵。

蔡英文是於昨下午召開記者會，針對薩爾瓦多昨與台灣斷交一事，對外說明。她表示，「面對打壓，我們過去不曾低頭，現在，我們也因為團結一致，而將克服重重的難關」，但在記者會開始前，她走上台，向在場的官員致意後轉身，臉上掛著笑容，直到記者會正式開始才變嚴肅。

資深氣象主播李富城在臉書上po出蔡英文笑笑的照片表示，「蔡總統的斷交記者會，己經無感，笑的多麼開懷」。

網友紛回應說，「 敗家子就是敗家子」、「 斷交變成“業績”了」、「多開心啊！心想反正她去玩過了，管它去死呢！」還有網友說，「我們的稅金、國家的錢，花到哪裡去了？公告 外交秘密預算 明細！公告 外交秘密預算 明細！公告 外交秘密預算 明細！」、「不是烏鴉嘴(是極有可能)，或許再斷交幾次，蔡千金連記者會也免開了，發個新聞稿罵罵對岸與斷交國，然後過了一天，大家就別再提了，這種事誰記得誰痛苦」。

另有網友po出多張蔡英文照片回應，一張是蔡吃麵包的，留言說，她正在吃，另外一張是李登輝與蔡英文耳語合照，上面寫著「我岬你講，台灣人憨憨啊，騙不成，記得要拗，繼續騙，就對了」。

(中時電子報)

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