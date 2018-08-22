破案！21歲小媽媽疑性愛成癮 生兒父不詳丟機車害死男嬰

2018年08月22日 08:47 中時 陳俊雄

男嬰棄機車 竟是21歲小媽媽怕挨罵害死嬰

21歲賴姓女子疑因性愛成癮交往複雜，18日如廁時意外產下一子，她擔心嬰兒生父不詳之事遭家人責罵，竟把嬰兒放在手提包內棄置在鶯歌中正二路路邊的機車腳踏板上，希望善心人士扶養，未料男嬰卻因1天1夜無人聞問而死，警方訊後依遺棄致死罪嫌將賴女送辦。

三峽警分局二橋派出所在21日傍晚7時許接獲民眾報案指出，有部停放在鶯歌區中正二路上的機車，在腳踏板上放了一個黑色女用提包，包包裏頭竟然有個嬰兒，警消獲報後到場了解，發現男嬰早已沒有生命跡象。

警方立刻調閱邊監視器畫面，發現有名女子在20日傍晚6時許帶著手提包，將男嬰棄置現場，根據車籍資料在21日晚間11時許前往三峽地區，將涉嫌丟棄嬰兒的賴女逮獲。

賴女供稱，她18日下午1時許因肚子痛在三峽自家廁所如廁，沒想到卻生下了男嬰。由於她的性關係複雜，以致連自己都搞不清楚男嬰的爸爸究竟是誰，又擔心因此被父親責罵，才在20日下午臨時起意，把男嬰裝入手提包內帶到中正二路棄置，希望有善心人士帶回扶養。

但當警方向她說明時，賴女才驚覺被丟在機車腳踏板上的兒子，因為一整天無人聞問，還來不及長大就不幸死亡。

警方調查，賴女疑有性愛成癮闢好，由於性關係相當複雜，3歲的兒子也是¬「父不詳」，由於她身型較為豐腴，因此家人並未察覺她已懷孕，才會釀成這樁不幸的人倫悲劇。

警方表示，目前已將男嬰遺體送往板橋殯儀館，等候檢察官相驗，並依規定將賴女通報高風險家庭；另賴女還有1名3歲男童，也已依規定通知新北市政府社工到場評估後，由賴女父親將這名男童帶返家照顧；賴女則在訊後依遺棄致死罪嫌送辦。

(中時 )