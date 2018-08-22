我是台南市長！九旬老翁離家166公里「南下視察」

高齡92歲張爺爺（右）一直說自己是「台南市長」，從台北搭乘客運要「南下視察」，幸好警方連絡家人安全返家。（盧金足翻攝）

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熱心員警帶著張爺爺回到派出所中喝水聊天休息，等待家人從北部到台中帶爺爺返家。（盧金足翻攝）

高齡92歲張爺爺自認是「台南市長」，從台北搭乘客運要「南下視察」，中途於朝馬轉運站休息時，站務人員察覺有異，請求警方協助，台中市警第六分局市政派出所員警從張爺爺身上證件，聯絡到住在台北的親人，親人接到電話才知道，老翁早上出門竟然自己坐車到遠在166公里外台中的客運車站，拜託警方先幫忙照顧，家人馬上開車到台中接回迷途老父。

台中市政府警察局第六分局市政派出所日前接獲台中市朝馬客運站報案，疑似有迷失老人誤搭客運來到台中卻忘記返家的路。

警員李鴻志、陳皓傑到場後，張爺爺一直說「我是台南市市長，必須搭車下台南視察」，員警利用張爺爺身上的證件，聯絡到住在台北的家人，接到電話才知道，家人才發現老翁早上出門竟然自己坐車到遠在166公里外的台中。

家人向警方表示，92歲的張爺爺身體相當健康，但最近常常在家附近迷路，沒想到這次竟然以為自己是台南市長搭客運南下。

熱心員警帶著張爺爺回到派出所中喝水聊天休息，等待家人從北部下台中。

家屬到達派出所後感謝員警的幫忙，讓父親能安全回家，沒有搭車到更遠的台南去。警方呼籲，家中有失智老人最好配戴愛心手環或是要有家人或看護陪伴，以免再次走失。

(中時 )

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