童仲彥酒駕內幕曝光！原來與2個女人有關

北市議員童仲彥酒駕被逮，被依公共危險罪送辦。（李怡萱）

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中時電子報
/綜合報導

話題不斷的台北市議員童仲彥，繼外遇家暴、自爆嫖妓等爭議後，日前因酒駕自撞，黯然宣布退出選舉。週刊驚爆童仲彥酒駕內幕，原來是與綽號「紅豆」邱姓女友吵架，到基隆找紅粉知己郭姓女子談心，酒後駕車駛出光華隧道出口不慎自撞轎車。

童仲彥11日凌晨2時許，酒後駕車到基隆找友人，因路況不熟，駛出基隆市光華隧道出口自撞，造成3輛自小客車受損，被依公共危險罪嫌移送基隆地檢署，12日童仲彥宣布退出市議員選舉，強調做了最壞示範。

童仲彥處理酒駕時，被發現身旁跟了一名長髮女性友人，這名25歲郭姓女子陪著童仲彥搭乘計程車離開，外界猜測郭女可能是童仲彥新女友，卻遭童撇清關係，澄清對方只是助理。

而童仲彥過去情史豐富，《鏡週刊》揭露童仲彥酒駕事件內幕，竟跟徘徊兩個女人之間有關。童仲彥女友「紅豆」的友人爆料，童與紅豆已3分3合，每次分手原因都是女方不滿童仲彥太花心，而這個月紅豆不滿童仲彥與郭姓女子過從甚密，憤而提出分手，沒想到童仲彥找郭女談心途中發生車禍，還因此退出市議員選舉。

報導也指出，知情人士透露，童仲彥退出市議員選舉，乍看之下退出政壇，實際上盤算著以「柯家軍」之姿，2020年再戰立委選舉，目前已和台北市長柯文哲達成共識。

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