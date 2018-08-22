網友求破解買來的軍事臂章背後文字 釣出一堆老裝甲兵

一位網友在「爆料公社」上PO出兩張從澳洲賣家手上買來的台灣軍事臂章，想破解背後的文字挖掘出其中故事，沒想到卻釣出一堆裝甲兵在底下路過留言，還被指正臂章反了。(爆料公社)

友善列印
中時電子報
一位網友在「爆料公社」上PO出兩張從澳洲賣家手上買來的台灣軍事臂章，想破解背後的文字挖掘出其中故事。(爆料公社)

一位網友在「爆料公社」上PO出兩張從澳洲賣家手上買來的台灣軍事臂章，想破解背後的文字挖掘出其中故事，沒想到卻釣出一堆裝甲兵在底下路過留言，還有人貼裝甲兵進行曲，原PO的臂章照片也被網友指正放反了，「我只知道你臂章這樣裝！你就死定了！」

「爆料公社」上PO出兩張從澳洲賣家手上買來的台灣軍事臂章，想破解背後的文字挖掘出其中故事，有人說是「熊麗小妺 留念，希望將此歌聲帶到大陸去，小兵 劍生」也有人說是「St. Johnny 絲麗小妹留念 希望妳以歌聲帶到大陸去，黃劍生 5/9/55」或「熊麗小妺 留念，希望將此歌聲帶到大陸去，小兵 劍生，519155應該是兵籍號碼。」

除了對背後文字爭論不休，圖片也釣出一堆裝甲兵留言「 加速我們的飛輪前進…邁進邁進…我們是錐之尖刀之刅，瘋了…我還在停留在當兵時期XDXD」、「這是裝甲兵結案」、「保密防諜人人有責。」、「542裝甲臂章 」、「裝甲旅路過（564旅的）」、「這就叫做～～下雨天收操～打香腸去～懂不懂啊你～～」。

「這個應該是裝甲兵還有裝甲兵司令部時期的臂章」、「373獨立旅 支援營 路過～」、「我是閃電香腸兵。不知道香腸兵啥意思的，自己看臂章下面那一圈圖案」、「這是閃電烤香腸 裝甲兵的徽章」、「臂章方向錯了，準備洞八」、「我看到小殊，所以可能是梅長蘇留下來的遺物，琅玡榜第三部可能會交代」。

(中時電子報)

與美聯手制陸 日加賀號將與南海…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。