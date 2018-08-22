網友求破解買來的軍事臂章背後文字 釣出一堆老裝甲兵

2018年08月22日 09:14 中時電子報 邱文秀

一位網友在「爆料公社」上PO出兩張從澳洲賣家手上買來的台灣軍事臂章，想破解背後的文字挖掘出其中故事。(爆料公社)

一位網友在「爆料公社」上PO出兩張從澳洲賣家手上買來的台灣軍事臂章，想破解背後的文字挖掘出其中故事，沒想到卻釣出一堆裝甲兵在底下路過留言，還有人貼裝甲兵進行曲，原PO的臂章照片也被網友指正放反了，「我只知道你臂章這樣裝！你就死定了！」

「爆料公社」上PO出兩張從澳洲賣家手上買來的台灣軍事臂章，想破解背後的文字挖掘出其中故事，有人說是「熊麗小妺 留念，希望將此歌聲帶到大陸去，小兵 劍生」也有人說是「St. Johnny 絲麗小妹留念 希望妳以歌聲帶到大陸去，黃劍生 5/9/55」或「熊麗小妺 留念，希望將此歌聲帶到大陸去，小兵 劍生，519155應該是兵籍號碼。」

除了對背後文字爭論不休，圖片也釣出一堆裝甲兵留言「 加速我們的飛輪前進…邁進邁進…我們是錐之尖刀之刅，瘋了…我還在停留在當兵時期XDXD」、「這是裝甲兵結案」、「保密防諜人人有責。」、「542裝甲臂章 」、「裝甲旅路過（564旅的）」、「這就叫做～～下雨天收操～打香腸去～懂不懂啊你～～」。

「這個應該是裝甲兵還有裝甲兵司令部時期的臂章」、「373獨立旅 支援營 路過～」、「我是閃電香腸兵。不知道香腸兵啥意思的，自己看臂章下面那一圈圖案」、「這是閃電烤香腸 裝甲兵的徽章」、「臂章方向錯了，準備洞八」、「我看到小殊，所以可能是梅長蘇留下來的遺物，琅玡榜第三部可能會交代」。

(中時電子報)