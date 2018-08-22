萬里得天獨厚 野柳漁村有祕境

2018年08月22日 09:23 中時電子報 綜合報導

依山傍海的萬里野柳地區因民風純樸，加上都會區的集中效果，反倒使野柳保存許多原始風貌，包括漁村小巷裡咾咕石屋、瑪鋉居、駱駝峰等，是除了野柳地質公園「女王頭」之外的祕境景點！

野柳地質公園裡的突出野柳岬。（新北市漁業處提供）

就地取材咾咕厝，古早回憶柑仔店-瑪鋉居

咾咕厝是以咾咕石建造的房屋，野柳港東57巷內的咾咕厝已有百年歷史，是早年漁村就地取材，以珊瑚礁搭配砂岩、黃雞土、貝殼粉打造，防風防鹽且冬暖夏涼，隨時代演變，這種古老建築已很少見。沿著咾咕厝爬坡向上走，一旁還有條小巷子，寬度只夠1個成年人通過，再向上走幾步往右彎，就來到同樣約百年歷史的「瑪鋉居」。

野柳漁村裡的瑪鋉居。（新北市漁業處提供）

萬里在地旅遊達人林宇禾說，「瑪鋉居」是野柳的第1間雜貨店，門口還掛著「郵票代售處」的招牌，現已無人居住，經在地社團承租並請工匠修繕後，志工陸續找來當時的陀螺、蓑衣、紅眠床、廚櫃、磅秤等，開放民眾參觀，也有修補魚網體驗，讓民眾體會早期漁民生活。

萬里蟹粥，湯頭鹹香滋味豐潤。（新北市漁業處提供）

好吃好玩逛漁村，蟹腳新鮮吮回味

農業局表示，野柳漁港民國70年代後就是萬里區重要漁港，當地充滿早期漁民的生活遺跡，民眾到萬里玩時，不妨一探野柳漁港漁村裡的咾咕厝及瑪鋉居祕境，沈靜在歷史遺跡之中，到萬里遊玩也別忘品嚐在地的優質漁獲小卷、白帶魚以及最棒的萬里蟹，萬里蟹即將要步入產季，肉腴膏肥，還不趕快規劃自己專屬的漁港小旅行？

(中時電子報)