慶祖父母節！動物園也飄明星味！河馬奶奶叫「娜娜」

猜猜看，誰是高齡34歲的河馬奶奶「娜娜」？（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

溫馨八月，陪爺爺奶奶、外公外婆來動物園！看高齡動物如何過生活！銀髮也樂活！台北市立動物在7、8月間舉辦了許多夏季專屬週六夜間活動，包括安全步道集章活動、暑假週末夜間開放活動－動物夏夏叫，還有本週六8月25日舉辦的「祖父母節」特別活動。有河馬奶奶「娜娜」、已經當阿公白手長臂猿「阿寶」，歡迎大小朋友一起來看牠們！

白手長臂猿「阿寶」已經當阿公囉！（台北市立動物園提供）

每年的8月第4個星期日為「祖父母節」，也就是這個週末，歡迎大家帶著祖父母們一起來動物園，陪動物爺爺奶奶一起慶祝「祖父母節」，動物園內達到祖父母等級的動物有即將滿34歲河馬「娜娜」、38歲及36歲的犀牛「犀敏」與「犀西」，29歲及27歲的台灣黑熊「小熊」與「寶貝」，以及31歲的白手長臂猿「阿寶」。另外在園內有孫子或孫女的動物祖父母，則包括黑猩猩阿嬤「咪咪」、穿山甲阿嬤「穿穹」及阿公「穿胖」。

台北市立動物園在8月份舉辦「健康熊讚-友善安全步道集章活動」，8月底之前，民眾只要在園內集滿4個位於各步道之紀念戳章，就可到遊客服務中心兌換限量小禮物。另外憑集章卡至「Taipei Zoo 台北市立動物園」FB粉絲專頁，完成指定任務，還可獲得「水獺寶寶喜氣洋洋扇」，每日限量贈送50個，送完為止。

台灣黑熊「小熊」已經29歲了，還是老當益壯！（台北市立動物園提供）

本週六台北市立動物園園內廣場將舉辦「祖父母節」特別活動—祖父母節手護禮「以愛守護 代代相傳」，8月25日上午08:30-11:30，由台北市政府教育局指導，台北市立動物園、台北市國小學生家長會聯合會、台北市家庭教育中心聯合舉辦。

歡迎大家常到非洲動物區拜訪白犀牛奶奶「犀慧」。（台北市立動物園提供）

現場準備了精彩的舞台表演活動。歡迎大家陪祖父母一同參與活動，廣場內也將設置多樣有趣的攤位，以「感恩」、「傳承」、「關懷」做為攤位主題，歡迎大朋友小朋友自由參與。當天「健康熊讚」活動再加碼，只要拿著集章卡至本園「安全拼拼樂」攤位，完成闖關後，還可以獲得動物園限量100份的環保袋，送完為止。

(中時電子報)

「Taipei Zoo 台北市立動物園」Facebook

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