車輛併排飄毒味 藥頭第一次販毒就GG

2018年08月22日 09:59 中時 呂筱蟬

警方查看車輛併排意外逮到藥頭。(警方提供)

桃園市平鎮警分局21日利用暑假結束前進行全區校園巡查時，在平鎮區陸光路某高中前方路口，發現2部併排違規且未熄火的自小客車，警方上前勸導卻聞到車內飄出刺鼻的k毒味，果然發現26歲的王男及31歲的黃男正在交易K他命毒品，2名男子當場遭到警方逮捕、依法究辦。

宋屋派出所副所長李坤龍表示，暑假即將結束，各級學校再過幾天都要準備開學，警方為此特別加強全區各級學校巡查，避免有心人士企圖破壞，21日晚間18時30分許，巡邏員警剛剛巡查位於平鎮區陸光路某高中後，發現高中前路口有2部自小客車違規併排行跡可疑，於是上前盤查。

當巡邏員警上前盤查時，2部違規車輛除了播放大聲音樂外，並傳出濃濃K毒味，經員警仔細詢問，26歲的王男及31歲的黃男均否認吸食K他命毒品，但黃男卻從身上掉出一包1.6公克的K他命毒品，黃男知道無法瞞騙警方，只有坦承是以新臺幣1仟元的代價向王男購買。

王男見大勢以去，只有坦承販毒，警方另從王男的自小客車中，起出17包粉紅Kitty、翹鬍子毒咖啡包及10小包K他命毒品，該批毒品總計140公克，2名男子隨即遭到警方逮捕。

而王男落網後向警方供稱，該批毒品是在中壢區某網咖，向一名綽號「阿南」的男子，以新臺幣4萬元購得準備轉賣謀利，但第一次交易毒品就被警察抓到，實在非常倒楣！警訊後，除將王男依毒品罪嫌移送地檢署偵辦、買毒的黃男也以關係人身份函送法辦外，並追查該批毒品來源及流向，以釐清案情。

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(中時 )