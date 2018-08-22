心臟病童開跑車、上夜店 德勵志片狂賣5.8億台幣

《無聊的人生我死也不要》驚喜狂賣五億八千萬。（安可提供）

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埃利亞斯穆巴里克(右)飾演重症病童的最佳玩伴。（安可提供）

勵志新片《無聊的人生我死也不要》（This Crazy Heart）改編自真人真事，今年在德國狂吸超過200萬人次進場觀影。被醫生認為活不過16歲的心臟病童大衛，求生意志堅強，不但挺過生死交關，還一一完成人生願望清單。大衛的願望就是談一場戀愛、開跑車、上夜店…等一般青少年的夢想，與典型的勵志故事大異其趣。

除了溫馨感動外，還多了不少喜劇效果，被奧斯卡名導馬克侯特蒙（Marc Rothemund）相中改編成電影，並找來德國天王埃利亞斯穆巴里克（Elyas MBarek）加持，創下5.8億的驚人票房。

《無聊的人生我死也不要》描述15歲的心臟病童大衛與玩咖大哥藍尼一起實現一份人生願望清單，這份清單中竟包含戀愛、開跑車、上夜店…等刺激心臟的活動，但藍尼仍陪著大衛逐一完成願望，沒想到這段過程卻意外成為大衛人生的「強心針」，讓一路瘋玩的大衛挺過16歲的生死大關，戲外的他已是21歲的青年，就連原本是玩咖的大哥藍尼都受他感召，重回醫學院唸書，兩人一起將親身經歷寫成暢銷書，並被改編成電影《無聊的人生我死也不要》。該片在德國上映時，首周賣出5000萬台幣票房，第二周票房竟靠著超強口碑逆勢上揚，成長超過100%、狂賣5.8億台幣，是今年德國影壇的一大驚喜。

《無聊的人生我死也不要》描述富家青年藍尼從大學輟學後就無所事事，成天上夜店與朋友廝混，有一天喝醉了竟將跑車一路開進家中泳池，讓名醫父親忍無可忍，逼他必須照顧有先天心臟病的病童大衛，否則就要斷了他的一切金援…。該片導演馬克侯特蒙曾以《帝國大審判》（Sophie Scholl-The Final Day）入圍奧斯卡最佳外語片，新片《無聊的人生我死也不要》以快節奏的喜劇方式，笑看人生的生老病死，最後神來一筆的結局更是賺人熱淚。電影將於9月14日在台上映。

(中時 )

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