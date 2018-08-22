徐巧芯千字文泣遭打壓 高嘉瑜聲援：扎你針還不准你出聲

2018年08月22日 09:59 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

選戰進入倒數階段，但國民黨北市議員選舉爆發內戰，松山、信義選區的現任議員王鴻薇和議員參選人徐巧芯為了責任里分配問題隔空互嗆，徐巧芯昨晚撰寫「我要的不是責任區，要的只是給年輕人一個對等的待遇」一文，說明事情原委。民進黨台北市議員高嘉瑜在臉書聲援徐，表示「既得利益者要扎你針，還不准你出聲，來自早餐店的女孩，加油，別哭」。

為穩定各區市議員選情，國民黨台北市黨部7月31日召開劃分責任里會議，會中討論松山信義區責任里分配時，僅有心人主張劃分責任里，多數現任者持反對意見，最後市黨部決定松山信義區不劃分責任里。

會後，徐巧芯在私人臉書發文表示，「平常上電視都說什麼要培養年輕人，真正碰到自己利益的時候，欺負新人欺負的比誰都還大力」，並說「我很委屈，但可以失望，不能絕望」，但卻被截圖質疑網內互打。王鴻薇則臉書以「六尺巷」為名發文，疑似回應徐巧芯。徐巧芯老公劉彥澧也發文回擊，王鴻薇則回嗆「有人用老公名義對我開罵，只好說明」，劉彥澧也直接轉發該貼文回應王鴻薇，兩人隔空互嗆，火藥味十足。不過徐巧芯澄清，劉彥澧那篇文章是劉彥澧自己發的，不是徐叫他寫的。

徐巧芯昨在臉書撰寫「我要的不是責任區，要的只是給年輕人一個對等的待遇」一文，她提及，松山信義區國民黨提名六人，其中有兩個是新人，但真正說起來完全沒有責任區的只有她，因為王正德是前議員，就算這次沒分，也可依據上次分配到的責任區經營。但她也理解資深議員們不想劃分，但她質疑當時她還在初選時，選區議員就做了決定，現在她已被提名，認為應納入新人的意見，但議員卻說「之前已經討論好不分責任區，為何要開會」。

此外，徐說不劃分責任區應該要有配套措施，希望大家可以討論出一個方法，讓新人在選區有地方可以經營，她質疑「以前一直都有劃分，責任區不常變動，這次沒有劃分的事情要怎麼讓民眾知道？當地民眾若按照責任區投票的，都不知道這次沒分責任區，就繼續按照以前的投票方式投給『他的責任區議員』，那對新人公平嗎？」

徐巧芯強調，她未強硬主張非劃分責任區不可，只是覺得大家要討論解決方案，她不能接受同樣都是被提名的議員參選人，在尚未開始討論時就直接嗆聲「不管黨部怎麼決定，反正我都不會接受，也不會遵守」，後來她在說明自己困境時提到「我家開早餐店沒有很有錢，希望大家可以明白我的困境」，卻遭斥「妳不要講得自己最可憐！」

對於此事，民進黨台北市議員高嘉瑜在臉書聲援徐巧芯，高說出身平凡家庭的年輕人參與政治的苦，「我比誰都清楚」。沒派系、沒資源，更是難上加難、慘中之慘，「既得利益者要扎你針，還不准你出聲，來自早餐店的女孩，加油，別哭」。

(中時電子報)