私生女斂財醜聞纏身 韓最大佛教院長辭職

2018年08月22日 10:06 中時電子報 李靖棠

據香港南華早報（SCMP）報導，作為南韓最大佛教宗派的曹溪宗（Jogye Order），近期傳出擁有最高權力、現任總務院長雪靖法師（Seoljeong）惹上滿滿一身腥，不僅被當地媒體爆料擁有私生女、偽造首爾大學（Seoul National University）學歷，更傳出以其權勢大量斂財擴增私產等醜聞，引發韓國民怨沸騰。在否認多日後，終於在昨天抵擋不住輿論的壓力，雪靖法師宣布辭職下台，希望就此讓醜聞風暴平息。

南韓最大佛教宗派曹溪宗醜聞事件。

擁有多種宗教教派的南韓社會，在佛教世界中，曹溪宗擁有超過3,000座佛寺、1.3萬名僧侶及近700萬名信眾，是南韓佛教信仰的最大教派。不僅擁有強大社會力量、對於南韓企業和政府也具有相當大影響力。但也正因為權勢太過龐大，近年各類醜聞頻傳、也讓不少南韓民眾感到反感。雪靖法師是曹溪宗二號人物，權力僅次於住持，去年在會議中被選為總務院長。

南韓MBC電視台今年5月經調查後爆料，直指這位14歲出家修行的僧侶，違反多項戒規：擁有一名私生女、目前人已送往加拿大；未遵守清貧戒律，名下擁有多筆昂貴的房地產；在個人自傳中，假造自己從首爾大學畢業，現已被校方打臉否認。種種荒唐的行徑，都讓曹溪宗的聲望再次重挫，也讓一名高齡88歲的僧侶以絕食要他下台，直到第41天才撐不住送醫救治。

雖然曹溪宗中央曾於一週前召開會議，並以56比14票、對76歲的雪靖法師表達不信任，要求他辭職下台負責；但當時雪靖法師堅持自己「無過」而拒絕辭職，反控是內部不同派系要鬥垮他才出此招數。如今辭去院長職務的他，將回到過去曾服務的寺院修行，風暴是否就此停歇、或只是風雨前的寧靜，也成為外界關注的焦點之一。

(中時電子報)