吳宗憲兒子女友曝光 神似水原希子高中畢業就登封面！

吳睿軒女友激似水源希子 高中畢業即登封面
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中時電子報
吳睿軒(鹿希派)生病女友身分曝光，是小有名氣的模特兒「水兒」，高中畢業就被相中登上雜誌封面。(取材自中時資料照片、聯合文學雜誌臉書)
吳宗憲兒子的女友水兒，五官立體頗具個性美，神似日本名模水原希子。(翻攝自水漾萌萌 Waterfall臉書)

「綜藝天王」吳宗憲19歲兒子吳睿軒(鹿希派)，日前在私人IG現實動態寫下因女友生病所以要「炸台北市政府」等玩笑話，引發軒然大波，最終吳睿軒由爸爸吳宗憲帶著出面開記者會道歉，並宣布退出演藝圈，如今爆出吳睿軒退出演藝圈的決定，很可能跟母親張葳葳訂的家法有關，另外他的「破病女友」身分也曝光，是小有名氣的模特兒「水兒」，不僅上過雜誌封面，也接拍不少廣告。

據《周刊王》報導，吳睿軒的女友「水兒」身高170公分，五官深邃且相當有個性，神似日本名模水原希子，她自國立師大附中畢業，考上台灣藝術大學，據悉，水兒高中甫畢業就被經紀公司發掘簽約，並且被相中登上《聯合文學》封面，近年更接拍過飲料、航空公司等廣告，還幫國際精品品牌走秀。

報導指出，吳睿軒跟水兒自高中時期就開始交往，至今約在一起2年，吳睿軒之後赴美進修，小倆口即便只有寒、暑假能見面，但水兒仍不離不棄，而吳睿軒也從不吝於在社群網站上大方放閃，設定水兒為「家人」，感情甜蜜，憲哥也對兒子女友感到很滿意，但仍透露兒子未來的老婆，還得過孩子的媽張葳葳那一關。

另外，關於吳睿軒這次闖禍後做出退出演藝圈的決定，據悉跟媽媽張葳葳所訂的家法有所關連，報導指出，張葳葳其實反對孩子們進演藝圈，當年吳姍儒要入行，張葳葳祭出「不面對記者」、「不開記者會」、「不上媒體」三個條件，知情人士判斷，吳宗憲力挺兒子吳睿軒出道，應該跟老婆抗戰協調多時的結果，如今吳睿軒闖下大禍，還開記者會，據傳張葳葳相當生氣、難過，而憲哥在記者會上替兒子宣布離開演藝圈，被猜測可能是跟張葳葳商量後的決定，對此，吳睿軒經紀人表示，張葳葳確實之前有反對孩子進入演藝圈，但後來就沒有了，至於吳宗憲幫吳睿軒宣布退出演藝圈，並非氣話，應該是認真的。

(中時電子報)

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