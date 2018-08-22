白人牙膏觀光工廠辦路跑 立委向議員假告白

22日的宣傳記者會上，立委蔡易餘向縣議員林緗亭「假告白」，雖兩人一臉尷尬，但笑果十足。（呂妍庭攝）

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知名企業白人牙膏觀光工廠將在11月17舉辦首屆「諸羅情人路跑趴」，廣邀3000位跑者參加。（呂妍庭攝）
白人牙膏觀光工廠將在11月17舉辦首屆「諸羅情人路跑趴」，今22日記者會重現古禮迎娶儀式，還出動真牛拉牛車。（呂妍庭攝）
立委蔡易餘持看板向縣議員林緗亭「假告白」。（呂妍庭攝）

知名企業白人牙膏觀光工廠將在11月17舉辦首屆「諸羅情人路跑趴」，要號召3000人一起跑，以愛情為訴求的路跑活動，不但打出嫁妝一牛車讓跑者抽獎，今22日的宣傳記者會上，立委蔡易餘與縣議員林緗亭在媒人婆要求下，蔡易餘向林緗亭「假告白」，雖兩人一臉尷尬，但笑果十足。

「白人牙膏觀光工廠」，常年為公益不遺餘力，今年主辦第一屆白人盃「諸羅情人路跑趴」，要邀請大家參與健康陽光的路跑，不僅與家人、情人同樂，也能關懷社會弱勢，民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁、蔡易餘、水上鄉長劉敬祥、縣議員林沐惠、林緗亭等人都到場力挺，以實際行動挺企業。

白人牙膏觀光工廠尚未對外開發的「戴相府」，是原汁原味從大陸將整棟傳統建築，以按古工法拆卸後運來台灣，在廠內一比一重新打造，未來將成觀光工廠另一大特色，記者會特地選在戴相府前廣場舉行，重現古禮迎親隊伍，白人牙膏觀光工廠總經理王榮可說，希望把喜事的祝福涵意，送給每位參賽朋友。

翁章梁、劉敬祥等人皆肯定白人牙膏的用心，除長期從事社會公益，這次辦路跑，一定能讓更多人看到嘉義，看到水上，蔡易餘還打包票他會跑完全程，王榮可強調，賽事設計了小情人組3K、休閒組5k、挑戰組10k及迷你馬15k賽事，希望情侶、親子或老情人都來報名，透過兩人攜手參與，凝聚獨特的情感及難忘的回憶。

(中時 )

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