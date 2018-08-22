去年調解成立率79.6％ 賴揆肯定調解制度解決民眾問題

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內政部及法務部上午舉辦「106年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，行政院長賴清德致詞時指出，台灣去年4000多位委員調解了14萬1512件，調解成功11萬2711件，調解成立率高達79.6%，成功解決了民眾的問題；今年獲獎的調解員共有283人，其中有8人年資滿30年。

目前全國調解委員有4003人義務投入調解工作。賴揆表示，調解員的努力，促進了社會穩定及進步，每個國家都一樣，人民彼此會有衝突糾紛，但司法制度最後都要靠法官解決，曠日廢時。因此各國都有訴訟外制度，也就是調解委員制度的成立，台灣調解委員制度行之有年，成效良好，更特別的是台灣的調解委員要具備3個條件，包括庶孚眾望德高望重；行事風格公正公平且有能力；另外有專業及愛心，台灣有4003個調解委員每天在台灣鄉鎮，在幫民眾解決問題，去年4003個委員共調解了14萬1512件，調解成功11萬2711件，調解成立率高達79.6%。

賴揆說，如果調解成功就不必走法院，如果11萬多件都送到法院，會忙成什麼樣子，社會成本更大，民眾也會苦不堪言，就算贏了官司也不高興，在這種情況下，這套制度扮演了成功的角色，也因此內政部及法務部每年都會舉辦頒獎典禮，表彰調解問對社會的貢獻。內政部長徐國勇也說，調解員都是「公道伯、公道母」，幫助社會解決紛爭，是社會安定和諧的力量，他要深深表達感謝。

(中時 )

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