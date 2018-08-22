豪門婚變多內情！宏碁小公主控夫偷腥 撤告不起訴

圖為2011年宏碁董事長施振榮(圖中)為女兒施宣榕(圖左)的出閣舉行盛大的派對，滿心歡喜的他將女兒交給葉光章(圖右)。(本報系資料照片)

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宏碁集團創辦人施振榮的小女兒施宣榕，與第一金證券董事長、立委葉宜津弟弟葉光章結婚16年感情生變，葉男懷疑施女與管樂老師陳豪恩外遇，控告陳妨害家庭及侵入住居罪；北檢僅依侵入住居罪起訴陳男，妨害家庭部分不起訴。但施宣榕日前亦反擊，反控葉光章有婚外情，不過施女不久即撤告，台北地檢署今將葉光章不起訴。

葉光章是法律人，進入第一金證券服務前，曾為法律事務所營運長、主持律師，後被前行政院長林全欽點為第一金證券總經理，再被行政院長賴清德升為董事長。施宣榕則是施振榮么女，輔大畢業後進華航當空服員，在同事介紹下認識葉光章。

葉光章控稱，他懷疑自2016年開始，施宣榕即與小孩的管樂老師陳豪恩同進同出，2人不僅曾同遊日本、開房間、在車上共處、逛街，甚至還互動親密地拿湯匙餵食，施宣榕每周還進出陳男的住處2至3次。

葉光章並指控，2016年9月24日晚間7點多，陳豪恩趁大樓保全不注意，潛入他位於北市仁愛路套房大樓，在門外附耳偷聽屋內動態，時間長達8秒，之後被保全發現，陳豪恩才快步離去。葉事後控告陳妨害家庭及侵入住居罪，北檢依侵入住居罪起訴陳男，妨害家庭部分不起訴。

但施宣榕日前亦提出反擊，反控葉光章有婚外情，據了解，施女依據葉男的手機、社群媒體上發現葉疑與1女子有親暱對話，懷疑葉有出軌情事，提告葉在不詳時間、地點與不詳女子發生性關係，涉嫌妨害家庭。

不過，施女不久即向檢方遞狀撤告，台北地檢署今將葉光章不起訴。

(中時 )

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