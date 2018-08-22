東森內線交易案 王令麟更二審改判無罪

前東森集團總裁王令麟。（報系資料照）

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中時

東森集團總裁王令麟被起訴在12年前涉及東森內線交易案，高院更一審將他判刑3年4月遭最高法院撤銷，更二審認為檢方無法證明王男內線交易的犯行，將他改判無罪，由於王令麟一審也獲判無罪，檢方須符合刑事妥速審判法規定才能提起上訴。

王令麟發表聲明表示，感謝合議庭公正審判還他清白，這件官司爭訟至今精神與承受的壓力，絕非外人所能體會，謝謝合議庭法官仔細調查，查明真相，終於讓他再次獲得無罪判決。

本案導因2006年東森媒體與凱雷集團簽訂意向書，將出售持股給凱雷，時任東森集團總裁的王令麟被控指示旗下子公司東森得易購、東森購物，大量買進東森的股票，等到重大消息公布後股票上漲，再陸續出脫持股。檢方起訴後，台北地院判王男無罪。

高院更一審認定王令麟指示旗下公司炒股，藉由內線交易不法獲利2020萬多元，將他判刑3年4月，但最高法院認為，更一審沒有考量「刑事妥速審判法」減刑規定，及證交法新舊法比較、證交所意見書不一、犯罪所得計算問題，撤銷發回更審。

更二審認為，檢察官並未另提出其他積極、明確證據，證明王男內線交易犯行，其於「罪疑有疑、利歸被告」原則，駁回檢方上訴、維持一審無罪判決。王男繳交的3億5000元保金，還有1億294萬元未發還，高院將另行裁定。

(中時 )

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