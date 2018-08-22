青蛙有毒！青蛙布偶搜出大麻

2018年08月22日 10:56 中時 廖素慧

嘉義市警方在蔡嫌的自小客車油箱蓋內查獲毒品包。（廖素慧翻攝）

張姓、蔡姓藥頭在嘉義地區販毒，嘉義警方追蹤半年，日前持搜索票到蔡姓藥頭的住處搜索，從其所有的青蛙布偶裡查獲大麻百餘公克，又在其自小客車的油箱蓋找到安非他命、海洛英，全案22日依違反毒品管制條例移送法辦。

嘉義市警方今年上半年建立「全民反毒防護網」機制，依線報掌握54歲蔡姓男子（嘉義市籍、有強盜、毒品等前科）及58歲張姓男子（嘉義市籍西區、有毒品、妨害自由等前科）在嘉義地區共同販售海洛因、安非他命等毒品牟利，販毒對象以勞工居多。

嘉義市警方循線追蹤蔡姓藥頭所駕駛的自小客車，查知蔡姓藥頭落腳的租屋處，21日持搜索票前往查緝，在蔡嫌的自小客車油箱蓋內，發現安非他命毒品8小包16.32公克、海洛因24小包13.18公克，又在蔡嫌的套房內查獲大麻2包計169.064公克。

警方查緝過程中翻遍車內置物箱、椅墊、扶手等毒販常藏毒的手法，均無所獲，蔡嫌矢口否認持有及販賣毒品，警方一籌莫展之時，靈機一動，打開油箱蓋，果然在狹小的空間查獲已分裝好的海洛因毒品24小包、安非他命毒品8小包裝於金飾袋內，塞進汽車油箱蓋內，蔡嫌啞口無言。

隨後，在其套房內看到一個青蛙布偶，大男人持有小布偶，頗有蹊蹺，警方用剪刀剪開布偶後，發現重達169.064公克大麻毒品。

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(中時 )