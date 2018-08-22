延宕20多年引頸企盼 福林路終於要打通

市議員陳淑華說，福林路打通拓寬工程延宕20多年來，地方引頸企盼，打通後對西屯區交通將有很大助益。（陳世宗攝）

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台中市西屯區福林路（西屯路至福科路段）終於要動工拓寬！台中市政府建設局指出，市府今年7月完成福林路拓寬工程用地徵收程序，目前也與得標廠商議約完成即將進場動工。市議員陳淑華說，福林路打通拓寬工程延宕20多年來，地方引頸企盼，打通後對西屯區交通將有很大助益。

建設局指出，中部科學園區開發完成後，西屯區溪西地區還有福林路、福順路沒有開闢，尤其福林路上通中部科學園區到大雅，向南銜接台灣大道，非常多的中科上班族走福林路通勤，及中科電子廠物流大型運輸車輛利用福林路經台灣大道上高速公路。

福林路開闢是地方重大期盼，2010年1月福科國中落成後，經地方民代極力推動，市府也同意開闢，卻因「選舉」因素讓福林路開闢停擺；後因有其他替代方案，「不採徵收價購用地方式辦理、納入學校用地解編後重畫方式辦理」，因不具可行性而告終。

陳淑華指出，她從2002年擔任議員以來，就全力推動福林路的開闢、拓寬案，2003年至2007年，市府兩度辦理拓寬、開闢福林路，唯只有從中港路通到福科路，還留有西屯路到福科路之間沒有完成拓寬。市府打通福林路效益很大，這是地方期盼的重大建設，更是西屯區所有議員的共識。

建設局長黃玉霖說，2016年底市府確定開闢計畫，隨即著手辦理相關作業。2017年3、4月起辦理福林路拓寬工程用地協議價購程序，後向內政部申報用地徵收，2018年7月終於完成用地徵收程序，市府取得福林路用地。

建設局強調，拓寬工程在今年6月招標，也已與得標廠商議約完成，即將進場動工，對改善中科附近、西屯區溪西地區交通很有助益。

(中時 )

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