台北》 高嘉瑜幫腔姚文智「奇蹟可能發生」要媒體別見縫插針

民進黨台北市長參選人姚文智（左）22日到台北市南港區成德市場拜票，同黨的市議員高嘉瑜也現身（中），陪同姚文智在市場中與民眾互動，同時也拿著民眾贈送的菜頭高喊凍蒜。圖右為民進黨市議員李建昌。（鄭任南攝）

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台北市長參選人姚文智（左）22日到台北市南港區成德市場拜票，同黨的市議員高嘉瑜也現身（右），陪同姚文智拜票。（鄭任南攝）

民進黨台北市長參選人姚文智今到南港成德市場掃街，由於選區議員高嘉瑜日前才與姚冰釋，外界關注兩人互動。媒體問高，一到市場就把姚人氣搶走？她笑笑回應，要媒體別見縫插針。由於姚民調一直低迷，媒體追問是否夠努力？高說，姚文智是百分百的努力，接下來就是看選民選擇，並表示奇蹟可能會發生。

姚陣營日前點名友柯的高嘉瑜退黨，高則要姚辭立委，兩人雖上演「大和解」，但外界仍覺得還有疙瘩。高一早並未現身姚文智拜票行程，遲到約25分鐘後才抵達；但高一抵達後，立即受到歡迎，正在掃街的姚文智反而被晾在一旁，場面有些尷尬。

由於姚文智一直民調低迷，但近日勤跑基層，媒體問高是否覺得選情有起色？她說，畢竟總是見面三分情，政治人物常在地方跑，支持民進黨的民眾看見候選人的努力自然就會支持，她也看到姚文智除勤跑基層外，也推出了很多政策，是百分百的努力，接下來就是交給選民選擇了。

媒體追問高，一到市場後人氣似乎還比姚文智高，把人氣都吸光？高嘉瑜則笑笑地反駁媒體，「哪有，你不要見縫插針喔！」表示姚的人氣也很旺，只是她比較常來這市場，大家對她比較熟悉。

至於現在遇到姚文智還會不會尷尬？高說，她每週至少見三次，比家人還常見面，會越來越熟悉。

此外，台北市長柯文哲昨推出「柯Ｐ認同卡」，媒體今問向來屬於友柯的高嘉瑜是否會簽？她表示，自己不可能簽認同卡，且這卡片沒有多大意義，比喻認同卡就像結婚，可能簽了也不會同心，甚至貌合神離。

媒體追問若有「姚姚認同卡」是否會簽？高說，基本上加入民進黨就是認同

(中時 )

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