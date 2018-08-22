隱瞞曾在納粹滅絕營工作 95歲移民遭美驅逐出境

95歲美籍居民帕利，因隱瞞二戰期間在納粹集中營工作，遭美方註銷公民身份、並於日前遭驅逐出境。圖為他的資料照片。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國廣播新聞網（ABC）報導，二戰（WW II）終結已70餘年、但對納粹（Nazi）的憎恨或反感仍持續影響著西方世界。美國總統川普（Donald Trump）日前簽署一道行政命令、要求美國移民及海關執法局（ICE），將居住於紐約皇后區（Queens, NY）、95歲德裔美籍居民帕利（Jakiw Palij）逮捕，並即刻驅逐遣返回德國家鄉，主因是他當年移民時、隱瞞了曾在納粹勞動營擔任警衛一事。

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US deports 95-year-old former Nazi concentration camp guard

事實上，現年95歲的帕利出生於烏克蘭、在波蘭成長，戰後於1949年前往美國、並在8年後取得公民身份。但歸化的過程中，他長時間隱瞞了戰爭期間、曾在波蘭境內可怕的納粹特雷布林卡滅絕營（Treblinka death camp）工作經驗，直到2003年被聯邦政府發現後，遭到紐約移民法官註銷其公民身份，並要將他於2005年驅逐出境。美國政府的聲明中指出，「帕利移除這項重大訊息，欺騙美國政府數十年之久，美方無法容忍任何參與納粹罪行或侵犯人權的人士！」

德國警方駐守於遭驅逐出境的帕利老家前。（圖/美聯社）

但帕利向《紐約時報》（New York Times）表示，他並不是納粹幫凶、當年僅18歲的他只是前往黨衛軍（SS）受訓。「我當然知道他們（美國）的想法，但我真的不是追隨者！」從2003年被撤銷公民身份後，帕利卻一直沒有「真正」被驅離美國領土，直到去年底、代表紐約的所有國會議員聯名向前國務卿提勒森（Rex Tillerson）施壓，要求在帕利過世前、將他驅逐回德國接受審判。

位於戰爭德佔波蘭境內、1942年建立的特雷布林卡滅絕營，1943年11月、共有6000名猶太人，在集中營內遭射殺，是納粹猶太大屠殺最多人遭殺害的地方之一。對於帕利遭驅逐的事件，紐約聯邦參議員查克·舒默（Sen. Chuck Schumer）表示，「終於驅逐了！他不配在美國這塊自由淨土上生活或死去，戰爭罪在這邊沒有立足之地！」

(中時電子報)

文章來源：Nazi death camp guard arrested by ICE, deported to Germany: Authorities

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