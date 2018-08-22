台南》替高思博輔選 吳敦義：民進黨執政完全失敗

2018年08月22日 11:07 中時 莊曜聰

國民黨主席吳敦義為台南市長參選人高思博站台，爭取民眾支持。(莊曜聰攝)

國民黨主席吳敦義為台南市長參選人高思博站台，上午在學甲菜市場掃街。(莊曜聰攝)

國民黨主席吳敦義22日南下，為台南市長參選人高思博輔選，一早先到學甲慈濟宮參拜，再到市場掃街拜票，民眾反應熱烈。離投票不到百日，對於藍綠頻頻口水戰，吳敦義表示，蔡政府的執政完全失敗，經濟、社會及兩岸關係都搞不定，無法改善，那就讓政黨再次輪替。

吳敦義表示，最重要是看中央執政好不好，現在看起來就是完全失敗，之前蔡英文總統曾經承諾不會讓兩岸關係後退、停滯，現在不但兩岸關係緊張，國際關係也面臨威脅。

吳敦義指出，2010年馬政府執政時，台灣經濟成長率10.63%，創下40年來最好的紀錄，而且社會相對祥和，不像近期治安問題頻傳，還連續發生3起分屍案，43個死刑犯定讞後居然不去執行，人心不安，經濟不成功、治安令人惶恐，兩岸停滯不前，講起來這個政府其實是挫折的。

吳敦義說，中央跟地方都有很多要改善的地方，如果不改善，那就讓政黨再度翻轉，讓比較有能力有表現的國民黨再重新執政，民進黨是擅長在野，反對的聲音很大，就讓他回歸在野做反對黨，讓國民黨繼續在中央跟地方執政，這是選民最好的選擇。

(中時 )