號稱射程無限 試射核飛彈失敗落海 俄要打撈

俄羅斯總統普丁今年3月誇稱，俄方研發的新型核動力巡弋飛彈將沒有射程限制。（俄羅斯國防部動畫截圖）

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中時電子報
俄羅斯新型核動力巡弋飛彈

對美國情報有一手了解的人士透露，莫斯科正準備打撈幾個月前試射失敗，並墜入海裡的核動力超音速巡弋飛彈。

據CNBC新聞網21日報導，俄羅斯總統普丁今年3月誇稱，這款新飛彈沒有射程限制。然而，要求匿名的消息人士透露，在從去年11月到今年2月間，俄羅斯先後試射了4次，卻每次都墜落。

據美國估計，試射最長的一次只持續了兩分多鐘，飛了約35公里便失控墜落，而最短的一次試射，則只維持了4秒，飛行了5英里（約8公里）。

消息人士指出，俄羅斯核動力飛彈去年11月在試射失敗，墜落位於挪威北部和俄羅斯間的巴倫支海（Barents Sea）後，至今仍在海裡，而莫斯科正準備設法打撈。

俄羅斯將派3艘船艦打撈，其中一艘裝備了處理飛彈核心放射性物質的設備。消息人士說，這項任務並沒有時間表。而美國情報並未提及，飛彈的核反應器萬一受損，可能導致任何健康或環境風險。

美國情報分析家認為，如果俄羅斯能找回飛彈，莫斯科將會以這流程為藍圖，制訂未來尋找飛彈的作業程序。目前並不清楚，俄羅斯是否還有其他飛彈墜落海裡。

普丁今年3月說，俄羅斯科學家已發展出小型耐久核能裝置，能提供巡弋飛彈動力，基本上突破射程的任何限制。而這類技術能避開美國的防禦，並改變權力平衡。

當時他展示的動畫顯示，俄羅斯飛彈迅速飛向佛羅里達，南大西洋的空防根本發揮不了作用。普丁甚至自信滿滿地說，這類新武器能讓美國防禦工事都變成廢物。

(中時電子報)

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文章來源：Russia is preparing to search for a nuclear-powered missile that was lost at sea months ago after a failed test

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