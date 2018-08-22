痛！罕病嬰握媽媽手指離世 11分鐘珍貴畫面曝光

2018年08月22日 11:15 中時電子報 戴安瑋

卡特里娜在最後的珍貴時刻將嬰兒四月抱在胸前。（圖/翻攝太陽報）

女嬰出生11分鐘就離世，讓人鼻酸！美國一婦人卡特里娜懷胎第15周時，胎兒被醫生診斷出孩子罹患罕病，幾經掙扎後決定引產，生下只有19.5周大的女嬰，當婦人把女嬰放在胸口時，女嬰小手竟緊握媽媽食指，並在短短的11分鐘內離世。該婦人最近撰文及影片po上網紀念，引起關注。

《太陽報》報導，已育有一女的卡特里娜，於2017年春天懷第二胎，一家人都興奮、高興，並將小女兒取名為雷伊，沒想到，就在她懷孕第15周時，胎兒被診斷出罹患「愛德華氏症候群」，小女兒細胞內第18組染色體中出現第3個染色體。醫生指，罹患此病的孩子，恐體重過輕、頭顱過小、形狀異常、心臟不健全、器官畸形、殘廢等，多數出生1周內夭折，僅5%至10%患者活到1歲。

卡特里娜和先生經過幾次內次掙扎，決定引產，雷伊於當年8月出生時，只有19.5周大，身軀比手掌還小，不哭不鬧，呼吸孱弱。卡翠娜把雷伊放在胸口上，只見雷伊伸出小小手掌，抓住媽媽食指， 11分鐘後雷伊便悄悄地離開人世，讓他們夫妻兩心痛落淚。

卡特里娜將小女兒的名字刺在自己的左肩上，並在女兒逝世一周年時撰文，還把故事po到網路上紀念她。

(中時電子報)