風雨無阻！全國失親兒為愛騎乘彰化會師

財團法人失親兒福利基金會22日上午風雨無阻，在彰化縣政府廣場舉行「2018為愛騎程　全國失親兒公益鐵馬行」會師。（吳敏菁攝）

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財團法人失親兒福利基金會22日上午風雨無阻，在彰化縣政府廣場舉行「2018為愛騎程　全國失親兒公益鐵馬行」會師。（吳敏菁攝）
財團法人失親兒福利基金會22日上午風雨無阻，在彰化縣政府廣場舉行「2018為愛騎程　全國失親兒公益鐵馬行」會師。（吳敏菁攝）

財團法人失親兒福利基金會22日上午風雨無阻，在彰化縣政府廣場舉行「2018為愛騎程　全國失親兒公益鐵馬行」會師，彰化縣長魏明谷、失親兒福利基金會執行長馮玉玲、彰化服務處騎士們一起出席為失親的兒少加油打氣，親去了重要的親人，生命有分失落感，但只要有愛，就能被澆灌、扶持成長，「讓我們騎出愛的循環！」

失親兒福利基金會執行長馮玉玲說，這次全國失親兒公益鐵馬是由嘉義領隊環台，每到一站就有會師，很開心到彰化站，有30多個孩子參與，從19日的淨灘，以及20日到22日騎乘單車的行程會在彰化，活動主要的目的除了培育孩子們勇氣、愛護環境，並用正能量影響更多人。

魏明谷也以自身經歷勉勵孩子們，他說，在他15歲時母親就鼻咽癌逝世，爸爸獨立扶養他們，他必須一邊讀書一邊分擔家務以及照顧弟弟，相信孩子在逆境中成長，會更能夠懂得獨立自主，意志力也會比他人更為堅定，在往後的人生中不怕遭遇任何困境，奮勇向前。

(中時 )

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