中國史納入東亞史 學者：去中國化與媚日的歷史課綱

2018年08月22日 11:17 中時 林志成

教育部通過12年國教高中歷史課綱，將中國史納入東亞式架構討論，引爭論。學者專家今天表示，這樣的歷史課綱是要去中國化、建立台灣國的歷史，他們站出來反對，並呼籲各教育階段老師，在教學時秉持「中國人講中國史」的態度，教育下一代正確的史觀。

台灣文化與教育研究協會今天召開「反對去中國化歷史課綱」座談會，他們發表共同的新聞稿指出，教育部通過的歷史課綱，是一份徹徹底底去中國化與媚日的課綱，無非就是要斬斷台灣與中國歷史、文化與民族的關係，它企圖從量變到質變，有計畫地清除中國史在台灣學子中的集體記憶。

他們表示，這份8、9月才定案的課綱，接著必須由出版社製作教科書，再由台灣的國教院進行多次的審查，最後在108年審查完畢，方能取得版權，如此出版時間的緊迫，「就算由司馬遷來編寫，恐怕也是力有未逮」。

暨南大學歷史系教授徐弘說，從李登輝、陳水扁及蔡英文等歷任總統，都努力在建構學子的台獨史觀，現在他們成功了，讓中國史消失以融入東亞史裡面。外界反對這樣訂課綱，但民進黨不可能改變，因此他呼籲所有老師在課堂教學時，給予學生正確的史觀，堅持「中國史不是外國史」、「中國人講中國史」。

台師大東亞系教授張崑將表示，他雖然教東亞史，但卻反對在高中階段將中國史納入東亞史架構下討論。國、高中是建構認同的階段，應該認識自己國家的文化及歷史，但民進黨卻在高中歷史課綱中，將中國史納入東亞史中，這是去中華文化及去中華民國，非常荒謬，會造成年輕人對國家認同的混淆及分裂。

台中二中歷史老師伍少俠說，將中國史納入東亞史中，最後會淪為「豬八戒照鏡，裡外不是人」。他表示，學生學習歷史需要有一些基本的文化基礎，否則所學得知識會顯得片段與主觀，而中國史就是那個文化基礎。教育部通過的歷史課綱，切斷台灣人和中華文化的的關係，那會造成文化無根及學生歷史學習的紊亂。

吳鳳科大通識中心主任、歷史學教授楊志遠說，東亞史在學界並未有共識，日本學者認為「東亞」這兩個字有和法西斯的擴張相結合的意義，爭議很大，因此他們在使用時小心翼翼。民進黨的歷史課綱輕率用「東亞」這個字，是要遂行其私心及政治目的，讓人不能認同。

(中時 )