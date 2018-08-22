睡閨密夫得逞還告性侵 針孔影片曝光兩人淫穢話語

(示意圖/達志影像)

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中時電子報

高雄市一名郭姓女子與黃姓女子是多年好友，某日黃女發現郭姓好友與自己丈夫有曖昧訊息，因此在家裝設針孔側錄器，竟錄到好友床戰自己先生的影片，但郭女竟然否認兩人姦情，還反告閨密老公強制性侵自己是被迫的，不過法院審理，發現性愛影片中，郭女不斷央求黃女的丈夫「快進來」，互動鹹濕等，因此認定兩人通姦，判郭女3個月有期徒刑，可易科罰金9萬元。

郭女是黃姓女子妹妹的同學，兩人認識10幾年，感情很好互為閨密，不過黃女去年發現和郭女跟自己丈夫有曖昧訊息來往，甚至趁她不在家時，兩度與丈夫親吻愛撫，甚至在自家兒童房床戰，憤而提告閨密妨害家庭。

法院審理時，郭女不斷否認通姦，表示當時因為幫同事慶生，借住黃女家兒童房，沒想到隔天早上黃夫僅穿一件四角褲就闖入房間，隨即抓住她的雙手，用下體磨蹭她，過程中她反抗拒絕還是被強制性侵得逞。

然地方法院根據黃女提供的性愛影片，發現兩人完整性愛的過程中，郭女向黃夫說：「求求你」、「可不可以再進來一點」等對話，郭女也自行脫去腳邊的內褲；黃夫也一直說想弄在裡面，兩人互動鹹濕親暱，並非郭女所言的強制性侵。

據《EToday》報導，法官認為，郭女是黃女多年的好友閨密，竟然還與黃夫通姦，造成黃女心理重大傷害，且一審辯論後始終否認犯行，並且推卸責任，毫無悔意，因此不准緩刑，判郭女3個月有期徒刑，可易科罰金9萬元；而黃夫事後黃女認錯，因此黃女同意對丈夫撤告，但兩人在法院審理期間決定離婚。

(中時電子報)

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