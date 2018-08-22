蛋黃酥節26日登場 香蕉、番薯造型超吸睛

2018年08月22日 11:17 中時 葉德正

2018新北市蛋黃酥節決賽即將在26日登場，擁有傳統懷念味道的「經典蛋黃酥組」以及激發思想創新的「創意蛋黃酥組」各12家優選店家，將在新北市政府市民廣場決賽中大顯身手。活動當天除蛋黃酥展售外，現場將有免費試吃票選人氣獎、限量5元蛋黃酥大放送、1元蛋黃酥禮盒限時搶購。

經發局長張峯源表示，新北市積極協助糕餅產業轉型升級與拓展市場，經發局連續8年辦蛋黃酥節，已累積相當成果，不僅激發糕餅業者的創意思維，讓蛋黃酥不再是中秋節應景的食物，而是如同法國馬卡龍、德國黑森林蛋糕一樣，是新北的代表性精緻美食。

張峯源說，今年為了在中秋節前幫助業者推廣，除了在決賽活動當天提供24種優選蛋黃酥免費試吃票選，讓民眾參與一同票選現場最佳人氣蛋黃酥，也在22日中午舉辦限量100元的蛋黃酥禮盒直播搶購活動，期望以網路直播方式，幫助新北市糕餅業者拓展新客群，增加中秋節前蛋黃酥買氣。

新北市糕餅商業同業公會吳永茂理事長表示，糕餅產業年產值高達約20億，去年度的蛋黃酥競賽幫助參賽業者提升業績超過三成，也幫助新北市糕餅業者創造超過億元的商機。

吳永茂說，今年創意組造型多變，除了有香蕉、草莓、金桔等特殊造型蛋黃酥外，也有呼應中秋節主題的兔子造型蛋黃酥，以及向知名動漫畫致敬的籃球造型蛋黃酥及惡魔果實蛋黃酥等，各種入圍品項都十分吸睛。

(中時 )