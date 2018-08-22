北市警飛象過河 桃園查獲毒品逮捕３毒販

台市刑大偵四隊在桃園查獲毒品發貨倉庫，查獲毒咖啡包10多公斤。〔警方提供〕

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台市刑大偵四隊在桃園查獲毒品發貨倉庫，查獲毒咖啡包10多公斤。〔警方提供〕

綽號「小傑」的鍾姓男子，專門潛藏在桃園地區販售安毒、毒咖啡包等毒品，並利用鐵皮屋作為掩護充當發貨倉庫，以微信等通訊軟體連絡買家，躲避警方查緝，臺北市刑大偵四隊經過長時間監控蒐證，２１日晚間持搜索票前往鐵皮屋查緝，當場鍾嫌及兩名同夥正在分裝毒咖啡包，現場查獲各式毒品重達１０公斤，偵詢後依法送辦。

市刑大偵四隊日前破獲毒品販賣案，進而向上朔源，查知綽號「小傑」的鍾姓男子，在桃園市桃園區一帶販賣安非他命、毒咖啡包等，隨報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

專案幹員發現，鍾嫌平日活動時間都在下午及晚上為主，專事販售安非他命、毒咖啡包等毒品，販毒範圍以大桃園地區，鍾嫌為規避警方查緝，平時對外及販賣毒品聯絡，都以微信等通訊軟體作為聯絡方式，專案小組除以傳統埋伏、跟監，並運用現行科技偵查技術進行蒐證。

經專案小組數月查辦蒐證，掌握鍾嫌租用一座鐵皮屋來掩護充當成發貨倉庫，２１日下午前往鐵皮屋等地點執行搜索，當場於鐵皮屋內發現鍾嫌帶著李姓、周姓同夥等人在分裝咖啡包，現場查扣查扣Ｋ他命７００多公克、安非他命179公克、一粒眠1,000粒、各式毒咖啡包毒品重達１０餘公斤，以及磅秤、攪拌器、分裝用鐵盤、分裝勺、分裝袋、封口機、新臺幣8萬4,000元、點鈔機等贓證物。

警方經將３嫌連同查扣毒品帶回市刑大偵詢，鍾嫌坦承擁有毒品，並準備分裝販賣，詢後，警方將全案依毒品條例移送桃園地檢署偵辦。

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(中時 )

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