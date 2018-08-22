不認撿屍女學生 補教名師「手滑」一句話曝獸行

補教名師涉撿屍女學員，被判3年2月徒刑。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
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前補教界行政學名師宋姓男子，被控邀約一名報考法律廉政公職人員的女學生餐敘並將人灌醉，帶到飯店脫衣、強吻胸部，宋男犯後不認獸行，卻因臉書留言給女學生「讓妳不舒服，我向妳致歉！」成為罪證確鑿的鐵證，一審被依強制性交未遂判刑3年2月，宋上訴後仍被高雄高分院認定他犯行屬實，駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

據判決書，宋男在高市1家補習班擔任行政學老師，被害人因行政學作業、考試問題以電子郵件求教宋，宋男前年佯稱介紹學姊給被害女學生認識，邀女學生下課後到居酒屋參加餐敘，一夥人飲酒完提議到另間酒吧續攤，女學生不勝酒力，由宋男護送回去，沒想到宋男未將學生載回家，反倒是送到飯店。

宋則要求加臉書好友並表示要介紹1名已考取法廉狀元的學姐給她認識，邀約被害人課後到居酒屋聚餐；翌日凌晨更轉至酒吧續攤，期間該女不勝酒力，宋以護送返家為由，將她帶回下榻飯店。

宋男進房後強脫女學生衣物並壓制在床，強吻胸部，被害人以手抗拒，宋才起身進浴室，但稍後僅在腰間圍一條浴巾步出浴室，再度將她強壓在床強吻，後因遭到激烈抵抗並大聲斥罵始作罷；被害人當天凌晨3點多迅速穿上褲子欲離開房間，又遭宋攔阻在門口，經她再三表示不會對外張揚才被放行，隨後到飯店櫃檯請服務人員叫車，並趴在櫃檯哭泣。

女學生傳訊給宋男，痛罵「老師，我逃出來了，我打算再也不上老師的課」、「你們都不是好人」、「我只是一個簡單的女生」，過幾小時後女學生又傳訊質問宋為何要對她毛手毛腳，宋回覆「讓妳不舒服，我向妳致歉！不過，妳真的展現了極強的意志力」，女學生憤而向警方報案。

宋男否認犯行，說脫衣、撫摸、親吻胸部等行為，都經過被害人同意，辯稱和女學生兩情相悅，高雄高分院調查宋男臉書留言，認為他違背女學生意願，且女學生右胸驗出宋男DNA，對女學生圖謀不軌，依妨害性自主未遂罪，維持原審刑度，判決宋3年2月徒刑。

(中時電子報)

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