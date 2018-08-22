「零到一學中文」！ 教育部與台大合作推出免費學華語線上課程

2018年08月22日 11:30 中時 林志成

為滿足全世界學華語的需求，教育部與國立台灣大學合作攜手推出「零到一學中文」中文學習線上課程，並於全球最大磨課師（MOOCs）國際學習平台Coursera進行課程教學(https://www.coursera.org/teach/learn-chinese-mandarin)，免費提供給海內外學習進修者另一線上學習華語管道，也可提供給華語教學的教師作為輔助教材。

華語已成為21世紀的強勢語言「華語熱」這個名詞在過去10年間的討論度、曝光率一直居高不下，根據民族語言網統計，全球華語使用者已達到11億人，占全球人口1/7，各國也紛紛投入資源學習華語。

「零到一學中文」中文學習線上課程，一共6周，適用對象為零起點－A1程度的中文學習者，以生活化的情境及語句帶出課程內容，並運用多元化的呈現方式，包含：情境影片、照片、動畫與漫畫等，豐富課程畫面同時增強記憶。

這個課程有三大特色：一、運用直接教學法，使用全中文教學，逐步讓學習者完全融入語境，進而「活用」中文；二、活用BOPPPS有效教學模組，每周課程包含約40分鐘的教學影片、一份測驗與一份練習題組，使學習者清楚了解課堂內容且充分練習；三、導入遊戲化設計，提高學習趣味性。

教育部表示，本課程將於8月20日起開放註冊，8月31日正式開課，學習者只需要簡單以e-mail註冊或使用Facebook帳號連動即可免費聽課。本課程以6周為一期重播，學習者無論何時何地隨時可加入學習。

另外為了讓更多華語教學者可以有效運用本課程，台大數位學習中心將規畫於9月至10月舉辦華語教學的翻轉教室、課程導覽工作坊，邀請對華語教學、混成教學或翻轉教室，有興趣的教師及民眾可一同參與，活動相關網址是：www.dlc.ntu.edu.tw。

(中時 )