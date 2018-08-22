曹佑寧《事務所》被認證濫好人

曹佑寧。（歐銻銻娛樂提供）

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郭書瑤。（歐銻銻娛樂提供）
王柏傑。（歐銻銻娛樂提供）

電視劇《人際關係事務所》正於愛奇藝、台視和東森熱播，劇中小三角色王顗婷飾演的「安梅」初登場的心機行為讓網友氣得牙癢癢，被稱「安梅之亂」。本周王顗婷藉著懷孕想讓曹佑寧做現成老爸，曹佑寧也因濫好人個性與好友頻起衝突，甚至被網友評為「中央空調」(意指對誰都好的男生)。

戲外若遇上相同情況會如何處理？曹佑寧傻呼呼說：「不會去當孩子的爸爸，但我會幫忙照顧她，甚至幫忙養小孩。」讓工作人員搖頭：「真的和張亮一樣傻又善良。」他也承認自己至今仍不會拿捏界線，所以戲外也是朋友認證的濫好人。

戲中，曹佑寧和王顗婷從小在育幼院一起長大，待她像妹妹，甘心做牛做馬照顧她，戲外曹佑寧也自招對小妹妹沒輒，笑說以前球員生活曾遇過不少可愛的妹妹粉絲，曾有個小妹妹在他比賽時闖進球員休息室，一看到他就立刻暴哭，「我當時正在大口吃便當，一看到她哭，真的被嚇到不知所措」。

他回神後才趕緊安慰她，對她有求必應，後來小妹妹還把鞋子脫下來要他幫她簽名才肯離開。《人際關係事務所》每周三、四晚間22:00在愛奇藝及台視播出，愛奇藝VIP可搶先看最新2集；每周六晚間20:00在東森綜合台連播2小時。

(中時 )

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