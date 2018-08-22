老朋友「排隊離開」！唐湘龍點出外交大崩盤真正原因

薩爾瓦多總統桑卻斯發表斷交聲明。（圖/薩爾瓦多總統府）

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中時電子報
整理報導

中美洲邦交國薩爾瓦多總統昨(21日)親自宣布和「台灣」斷交。媒體人唐湘龍表示，中美洲邦交國除了貝里斯外，都和「中華民國」有七、八十年以上的外交關係，為什麼老朋友「排隊離開」？一個原因沒人講透，就是民進黨「拋棄了中華民國的繼承權」。

唐湘龍在Yahoo論壇指出，「排隊斷交」跟犯罪學的「模仿效應」、社會學的「破窗理論」一樣，內在機轉是「罪惡感降低」，本來有欲望的觀望，看到有人先做了，就一個接一個。唐說，這些國家都「苦」了八年，都恨死馬英九的「九二共識」、「外交休兵」。跟台灣沒有感情了，竟然沒辦法分手？現在都感謝蔡英文，「前友邦」離開，都說是離開「台灣」，不是離開「中華民國」，甚至說因為「中華民國不見了」，就把斷交責任全撇清，一點罪惡感都沒有。

唐湘龍指出，總統日前回國，前任外交部長李大維在，現在外交部長吳釗燮也在。一個斷兩個，一個斷三個，竟然通通在。這個政府是無感到這種地步？還是無人到這種地步？蔡英文真的太弱太弱，連當年「烽火外交」都沒辦法喊了，只能救火。

唐湘龍說，中美洲的地緣政治是一個七國連動模式，骨牌效應在別的地方未必適用，在中美洲一定會出現。2007年失去哥斯大黎加後，我國在中美洲外交城牆已被攻破，現在是巷戰模式。這些年台灣政治「去中」、「台獨」，台灣拋棄了中華民國的繼承權，這些承認中華民國的國家拋棄台灣，非常合理。

(中時電子報)

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