高鐵攜手老爺酒店 聯票住宿最低33折

台灣高鐵（2633）與「老爺酒店集團」攜手推出「搭高鐵．住老爺」限時促銷專案。圖／台灣高鐵提供

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台灣高鐵（2633）為帶動多樣化旅遊風潮，發展異業結盟，與「老爺酒店集團」攜手推出「搭高鐵．住老爺」限時促銷專案，即日起，旅客透過老爺飯店官網訂房，搭配高鐵車票，不僅可享房價最低33折起，還可再享票價7折的超值優惠。

台灣高鐵表示，「高鐵飯店聯票」自2014年3月推出以來，為旅客一次解決交通及住宿兩大需求，方便又超值的優惠組合，廣受旅客好評，高鐵公司目前已與國內近170家知名飯店共同合作「高鐵飯店聯票」產品，旅客透過合作飯店官網訂房，即可直接以優惠價格加購高鐵車票。

此次「搭高鐵．住老爺」高鐵飯店聯票短期促銷專案，包括老爺酒店集團旗下七館飯店（礁溪館、北投館、台北南西、台北林森、新竹老爺、台中大毅老爺行旅、台南老爺行旅），提供旅客多元選擇。

「搭高鐵．住老爺」專案適用高鐵搭乘日期9月1日起至10月31日止，除中秋節疏運期間(9月21日~9月25日)之外，其餘日期、不限時段均可適用。

此外，新開幕的台中大毅老爺行旅，座落於人文薈萃的草悟道商圈，多元功能的美學空間，成為到台中旅遊的新選擇，9至10月入住一晚享優惠價3,600元起，再享高鐵7折優惠。

「高鐵飯店聯票」合作夥伴涵蓋多家熱門飯店，是國內旅遊的最佳選擇，高鐵公司更不定期推出各種旅遊主題和優惠方案；以9、10月份為例，除「搭高鐵．住老爺」專案外，同時推出「美食紀行」專案，可免費或以優惠價格嚐鮮，用味蕾探索在地美好，歡迎旅客選購，享受秋天的幸福假期。

(工商 )

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