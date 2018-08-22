蒜價低迷 雲林縣府：建議大蒜產期全面禁止進口

莿桐鄉蒜農到縣府抗議進口蒜頭打壓本土蒜頭價格。（周麗蘭攝）

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左為進口蒜頭口感鬆散、右為本土蒜頭口感紮實。（周麗蘭攝）

雲林縣莿桐鄉盛產蒜頭，今年蒜價大跌，縣府四月間補助農民乾燥起來待價而沽，不過莿桐蒜農發現，最近已進入缺蒜期，但價格仍低迷，莿桐鄉前代表會主席林靖焜率眾到縣府抗議政府不應放任進口蒜頭擾亂市場價格。

農民表示，當初接受縣府建議把蒜頭乾燥起來，但蒜價目前每台斤也不到26元。

林靖焜表示，政府老是「以公斤騙台斤」蒙混蒜頭價格很好，目前產地價格一斤25元而已。

蒜農訴求，立即清查台灣進口蒜頭數量並暫緩上市，等本土蒜頭全面銷售完畢再出售進口蒜頭；往後每年要進口蒜頭應於11月到隔年3月開放，以免打壓到本土蒜頭。

農業處副處長陳炳坊接受陳情，他表示，產地平均價格一公斤66.7元（一斤約40元），成本是每公斤41元至43元（約一斤25元）。

陳炳坊表示，蒜頭口進口量多是因為國內需求大，台灣每月消費量約是4400公噸，換算起來一年大約5萬3000公噸，台灣有設WTO進口量上限，超過數量加課特別關稅每公斤9塊錢（正常課稅是每公斤27元）。

縣府表示，站在秉持保護在地產業立場，已經多次行文向中央反應，建議針對大蒜進口制度作妥善調整，會再將今天農民的訴求向中央反應，建議於大蒜產期全面禁止蒜頭進口。

(中時 )

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