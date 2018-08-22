公婆小叔跑來同住 她一進房驚見「裸體枕芯」

公婆小叔跑來同住，她一進房驚見「裸體枕芯」。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

跟公婆同住到底是撿到還是噩夢呢？一名女網友在PTT發文抱怨，公婆和小叔忽然跑來同住，而且住進來的第一天就在沙發鋪了奇妙的布，冰箱還有好多用塑膠袋包著一層又一層的不明物體，最令她崩潰的是，下班進房竟然看到裸體的枕芯及床墊，讓她覺得世界快毀滅了，質疑到底誰才是女主人？

這名網友指出，婆婆問她要不要幫忙洗枕頭套、被單時，她已婉拒好意，因為每次婆婆做完必定會瘋狂碎念加上各種教導，結果她當天下班進房就看到裸體的枕芯及床，房間裡的洗手台被擦過、垃圾桶被倒過，她就知道婆婆偷偷進來。

她發文表示「公婆來家裡住，不是應該尊重我們的習慣嗎？婆婆平常要進來房間清什麼就算了，既然都已經問過她的意思了，她說不用但婆婆還是做了，那不就表示婆婆完全沒有在意媳婦在講什麼」，詢問網友們該如何克服愛管閒事的婆婆？

網友則紛紛回應「天啊 完全無法接受」、「女主人是婆婆啊...」、「自己再買一間」、「先生不挺...好像很難」、「先避孕好了，以後只會更慘」、「不然妳出門前拆幾個保險套丟床上」、「先假離婚好了」、「我是你一定躲回娘家」、「比鬼故事還可怕」；也有網友表示「只好先轉念把婆婆當佣人」、「勸妳當作婆婆是『順手』幫忙，別想太多」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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