亞運》腿傷加鼻塞硬撐 孫家閎飲恨「摔」掉獎牌

2018年08月22日 11:33 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

這次中華男子武術隊確實顏值都很高。(陳怡誠攝)

21日在武術太極拳項目拿下9.70的並列第2高分，孫家閎22日在太極劍項目，卻因最後快完成時不慎摔倒失誤，僅拿9.40分，錯失替中華隊增添雅加達-巨港亞運獎牌機會，但他帶著腿傷，加上感冒鼻塞的奮戰身影，仍然值得給予掌聲！

孫家閎最後1個難度動作「騰空飛躍單腳落」發生失誤的連續動作。（陳怡誠攝）

「其實昨天太極拳拿到並列第2高分，確實讓我有著不小壓力包袱，畢竟這個全能項目的第2到第5名選手之間實力很接近，」孫家閎表示，「只是沒想到最後那個騰空單腳跳動作，當我腳落地後控制不住，所以才會整個人歪掉失誤。」

其實孫家閎已經盡力了，過去1年飽受右腿脛骨傷勢所苦的他，22日賽前還吞3顆止痛藥才上場，甚至一旁的中華武術隊教練張世博更爆料，孫家閎根本是帶著無法正常呼吸的鼻塞狀態上場比賽，能有如此表現已經算是相當傑出了。

孫家閎自己倒是相當樂觀看待生涯首次的亞運，更放話自己4年後一定再來，「我從14年前(8歲)就想練武術，更希望可以拿到冠軍，雖然曾被媒體寫成想當武打電影明星，但我真的從來沒有想過這個可能性，就算我的偶像是李連杰。」

「我幾乎把李連杰所有電影都看過了，所以從小就想要練習武術，」孫家閎說，「我知道之前外界封我們是史上顏值最高的中華男子武術隊，既然被這樣說了，看來我也只能承認而已。」

整場比賽在場邊觀戰的張世博教練表示，孫家閎已經很盡力了，前幾天因為一直進出冷氣房，讓他早就已經鼻塞了，「但要不是最後出現那個摔倒失誤，我想家閎連銀牌都有可能拿下，看到他的表現我很開心，他硬撐夠久了。」

中華武術隊22日另1名出賽選手女子長拳余芷瑄表現也很失常，最後只拿排名第8的9.23分，如今就剩陳暐婷今晚8點要在女子散打52公斤級準決賽遭遇中國大陸選手，假如能贏的話就晉23日上午金牌戰，輸就並列銅牌。

(中時電子報)