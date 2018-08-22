宜蘭》輔選陳歐珀 陳金德求選民再給機會原諒民進黨被狂噓

2018年08月22日 11:38 中時電子報 邱文秀

宜蘭縣代理縣長陳金德昨日宣布，即日起辭去宜蘭縣選委會主委職務，全力輔選宜蘭縣長參選人陳歐珀。陳金德說，民進黨過去做不好的地方，希望選民能夠諒解與原諒，懇求縣民能夠再給民進黨一次機會。被網友狂噓「不是說不爽不要投!」

陳金德昨日受訪表示，他是宜蘭縣選委會主任委員，又同時擔任進黨宜蘭縣五合一選舉主委，這兩個角色不宜同時並存。基於行政中立、公平辦理選舉，以及他有義務輔選民進黨候選人。即日起辭去宜蘭縣選委會主委職務。他認為宜蘭目前選情需要他做一定協調以及代兵打戰。

面對宜蘭綠營選情艱困，陳金德說，目前看起來候選人(陳歐珀)很有信心，選舉不到最後一刻不知輸贏，每個參選人都各有優缺點，所以選舉才要開始而已，會整合民進黨所有傳統力量及各界資源，會向選民說明，過去民進黨如果有做不好的地方，請選民體諒、諒解。

陳金德說，懇求縣民能夠再給民進黨一次機會，一定要再給民進黨一次機會，因為民進黨不管是在主張、從政黨員的結構、過去施政的成績或是清廉度，都遠遠超過國民黨，民進黨和國民黨是兩個非常不同的政黨。他說，希望選民能夠諒解民進黨過去一些政策，也許讓大家損失一些權利，傷了大家的心，請大家原諒，再給民進黨一次機會。

陳金德爭議頗多，曾被爆出過去在五結鄉用農舍經營民宿；之前因上任沒幾天就下令放寬農地政策惹議，近日又因救國團不改名、去中國動怒，下令清查不動產與救國團開辦補習班的合法性被熱議。又決心依《宜蘭縣縣有財產管理自治條例》收回興中餘裕的校舍空間，被宜縣四大教育團體連署聲明，呼籲收回成命懸崖勒馬，勿以苛政猛於虎之舉，擾亂教育現場的和諧與安定。

對於陳金德要求再給民進黨一次機會，PTT網友狂噓「都只會選前謙卑 選後就靠北三小 呵」、「可是你們黨的人說不爽不要投耶」、「再給民進黨一次機會荼毒勞工 」、「不須原諒 直接用選票罷免民進黨 」、「這咖比oppo還廢」、「吃屎吧你,宜蘭我家算深綠都不投OPPO了」、「清廉？貪污犯裝病啪啪造..」、「靠北三小 不爽不要投」、「選前跟選後兩張不同臉 再被騙就是白癡」、「 可以給百姓機會嗎？拜託dpp放過人民 」、「裝睡的人叫不醒,那用選票踢下床就會醒了」、「菊花出品 到哪都出包」。

「翻譯米糕:我們錢還沒撈夠,再給我們撈幾年」、「每四年原諒一次是吧 」、「選前：求縣民原諒 選後：不爽不要投 」、「舉債高手睡菊的手下，之前不是很嗆？」、「815大跳電中油董座負責的方式是到宜蘭代理縣長」、「還真有那個臉講 」、「海角七億談清廉?」、「垃圾 不爽不要投 」、「給你機會蓋農舍??? 新潮毒瘤 垃圾」、「農舍合法的是尼?」、「選前謙卑，選上千杯」。

(中時電子報)