勇警肉身擋車流 救回語障失蹤少年

2018年08月22日 11:48 中時 謝明俊

疑有語言障礙的陳姓少年，日前獨自離家在外遊蕩，家人遍尋不著後向警方報案發布失蹤協尋，本月９日，陳姓少年出現在北市重慶南路、和平西路口快車道上，在車陣中徘徊，險象環生，轄區中正二分局廈門所員警據報趕往護送陳姓少年離開路口，並聯絡到家人安全送少年回家。

中正二分局廈門街派出所警員林瑞得，是在本月9日晚間擔任備差勤務時，接獲勤務中心通報指稱，重慶南路與和平西路口有行人闖入快車道，林員趕赴現場查看，發現一名陳姓少年呆站在路口快車道上，當時來往車流仍然很多，陳姓少年多次險被車子擦撞，險象環生，林員趕緊擋住車流，將少年帶到路旁人行道上。

林員詢問陳姓少年為何跑到路口？卻發現他精神狀況不佳且言語表達怪異，無法查證身分，於是將少年帶回派出所。林員在少年身上找不到任何證件與聯絡方式，靈機一動，查詢近日失蹤人口照片，比對後發現少年確實為失蹤人口，也查知少年因有語言障礙致無法正常表達。

林員隨聯繫少年父親到派出所，在等待過程中，林員見少年久未進食，立即到附近超商購買食物讓少年充饑。少年父親抵達派出所，不住地感謝林員能將他兒子當做家人般的細心照顧。

中正第二分局呼籲，對於失智或容易走失之人，建議可向北市府社會局申請「預防走失─愛的手鍊」配戴，將家中聯絡方式刻印在上，當民眾或警方尋獲時才能迅速聯繫家屬，以避免意外發生。

(中時 )