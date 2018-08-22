《全台最速報》台南輔選高思博  吳敦義：民進黨執政完全失敗 

台南輔選高思博  吳敦義：民進黨執政完全失敗 

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎台南輔選高思博  吳敦義：民進黨執政完全失敗

國民黨主席吳敦義22日南下，為台南市長參選人高思博輔選，一早先到學甲慈濟宮參拜，再到市場掃街拜票，民眾反應熱烈，離投票不到百日，對於藍綠頻頻口水戰，吳敦義表示，蔡政府的執政完全失敗，經濟、社會及兩岸關係都搞不定，無法改善，那就讓政黨再次輪替。

◎種菜染登革熱 市民農園封園消毒

新北市出現13起登革熱確診病例，其中2例在瓊林里市民農園種菜時遭病媒蚊叮咬染病，環保局日前已封園噴消，22日再次針對農園及周邊環境加強孳清與噴消作業，市長朱立倫上午前往視察，呼籲市民勿擅自進入或採收農作物，違者可處以最高30萬元罰鍰。

◎由南到北變天 全台防豪大雨

中央氣象局發布大雨特報，熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短時強降雨，今（22日)中南部地區有局部大雨發生，午後其他山區也有局部大雨發生的機率。由於台灣海峽南部「低壓擾動」正向台灣緩慢移動，今晚起至周五(24日)降雨時間將拉長，不再只限清晨或午後，全台將由南到北變天，提醒民眾嚴防豪大雨。

◎傳統窯烤龍眼乾 用眼淚烘出的古早美味

攝氏30幾度高溫氣候，茆木聰連續6天守在爐灶旁燒柴烤龍眼，他說「窯烤龍眼乾是一種流眼淚的行業」，以傳統土窯烘烤龍眼雖然很辛苦，但烤出的味道卻是電烤爐無法比得上，為了讓消費者享受到「古早味」，「我會堅持到無法動為止」 。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE
宜蘭》輔選陳歐珀 陳金德求選民… 國民黨團批前瞻一期執行不力 二…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。