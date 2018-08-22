《全台最速報》台南輔選高思博  吳敦義：民進黨執政完全失敗 

2018年08月22日 11:41 中時電子報 綜合報導

◎台南輔選高思博 吳敦義：民進黨執政完全失敗

國民黨主席吳敦義22日南下，為台南市長參選人高思博輔選，一早先到學甲慈濟宮參拜，再到市場掃街拜票，民眾反應熱烈，離投票不到百日，對於藍綠頻頻口水戰，吳敦義表示，蔡政府的執政完全失敗，經濟、社會及兩岸關係都搞不定，無法改善，那就讓政黨再次輪替。

◎種菜染登革熱 市民農園封園消毒

新北市出現13起登革熱確診病例，其中2例在瓊林里市民農園種菜時遭病媒蚊叮咬染病，環保局日前已封園噴消，22日再次針對農園及周邊環境加強孳清與噴消作業，市長朱立倫上午前往視察，呼籲市民勿擅自進入或採收農作物，違者可處以最高30萬元罰鍰。

◎由南到北變天 全台防豪大雨

中央氣象局發布大雨特報，熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短時強降雨，今（22日)中南部地區有局部大雨發生，午後其他山區也有局部大雨發生的機率。由於台灣海峽南部「低壓擾動」正向台灣緩慢移動，今晚起至周五(24日)降雨時間將拉長，不再只限清晨或午後，全台將由南到北變天，提醒民眾嚴防豪大雨。

◎傳統窯烤龍眼乾 用眼淚烘出的古早美味

攝氏30幾度高溫氣候，茆木聰連續6天守在爐灶旁燒柴烤龍眼，他說「窯烤龍眼乾是一種流眼淚的行業」，以傳統土窯烘烤龍眼雖然很辛苦，但烤出的味道卻是電烤爐無法比得上，為了讓消費者享受到「古早味」，「我會堅持到無法動為止」 。

(中時電子報)